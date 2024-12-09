МАРТ поднял тарифы на внутренний транзит нефтепродуктов в Беларуси. На сколько?

Опубликовано: 09.12.2024 19:07 , Обновлено: 09.12.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси сообщили, что с 1 января 2025 года в стране будут действовать новые тарифы на внутренний транзит нефтепродуктов. Это предусмотрено постановлением ведомства №71 от 25 ноября 2024 года.

Согласно документу «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь», с нового года в стране решили установить новые тарифы на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в Беларуси. Речь идёт о “внутреннем потреблении”, добавили в МАРТ и сообщили, что тарифы вырастут на 5,4%.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белнефтехим” начал продавать “арктическую” солярку с предельной температурой фильтруемости не выше -32°С и температурой помутнения не выше -22 °С. Согласно данным “Белоруснефти”, топливо подвезли уже на многие заправки в стране. Посмотреть, какая из них ближайшая, можно с помощью карты.

«Белнефтехим» начал продавать «арктическую» солярку. На каких заправках и сколько за литр?

Также мы рассказывали, что аналитики компании Picodi обновили свой ежегодный “индекс бензина”, подсчитав, сколько литров июне 2024 года могли купить жители стран Европы на среднюю зарплату. Беларусь, которая вошла в ТОП-3 в рейтинге самого дешёвого автомобильного топлива, оказалась на 28-й строчке индекса из 43 возможных. Посмотрели, сколько литров бензина могут купить среднестатистический белорус, россиянин, поляк, литовец и латыш.

Больше, чем латыши, но меньше россиян. Аналитики подсчитали, сколько литров бензина может купить белорус. А что поляки и литовцы?