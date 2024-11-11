"Белнефтехим" начал продавать "арктическую" солярку. На каких заправках и сколько за литр?

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Опубликовано: 11.11.2024 13:50 , Обновлено: 11.11.2024

"Белнефтехим" начал продавать "арктическую" солярку с предельной температурой фильтруемости не выше -32°С и температурой помутнения не выше -22 °С. Согласно данным "Белоруснефти", топливо подвезли на 74 заправки по всей стране. Посмотреть, какая из них ближайшая, можно с помощью карты. Например, в столице по состоянию на 12:00 11 ноября, зимняя солярка была доступно на четырёх автозаправочных станциях.

Согласно интерактивной карте, которую опубликовали на официальном сайте “Белоруснефти”, “арктическую” солярку в пределах МКАД (на карте помечено как «ДТ –32°») можно залить по следующим адресам:

АЗС №54 по адресу Наполеона Орды, 8;

АЗС №40 по адресу Машиностроителей, 5;

АЗС №22 по адресу Володько, 3;

МАЗС №50 по адресу проезд Масюковщина, 17.

[info_b]Арктическая солярка — это специальный вид топлива, который разработали для экстремальных условий. Обыкновенные марки застывают уже при температуре -15°С, тогда как арктические могут выдерживать до -45°С и даже больше. [/info_b]

На сегодняшний день литр такого топлива от концерна “Белнефтехим” обойдётся белорусам в 2,60 рубля. Для сравнения: за обычный “дизель” придётся отдать 2,44 рубля, за топливо с пометкой “эко” — 3,58 белорусских рубля.

[info_b]Посмотреть “арктическую” солярку в других регионах Республики можно на интерактивной карте “Белоруснефти”, то есть здесь.[/info_b]

Также в “Белнефтехиме” порекомендовали произвести своевременную замену топливного фильтра, обеспечить “применение рекомендованных автопроизводителем смазочных масел” и специальных жидкостей, а также проверку работоспособности свечей накала и аккумуляторной батареи.

Ранее Telegraf.news писал, что поскольку на горизонте всё активнее маячит зима (а с ней — и штрафы за отсутствие зимней “резины”), белорусские водители всё чаще задумываются о замене автомобильных шин. Так как за последнее время многие бренды, к которым привыкли белорусы, либо пропали с рынка, либо стали попросту не по карману, многие решили “в первый раз” переобуться в “Белшину” и уже успели поделиться своими отзывами на шины белорусского производителя.

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