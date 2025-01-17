МАРТ поднял тарифы на прокачку нефти по Беларуси на 11%

💼 Официально

Опубликовано: 17.01.2025 08:32 , Обновлено: 17.01.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло решение поднять тарифы на транспортировку нефти. С 1 февраля 2025 года они вырастут в среднем на 11%.

Как следует из ведомственного постановления №1, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале17 января, вырастут тарифы на прокачку нефти по Беларуси как от перекачечных станций нефтепровода “Дружба” в российском посёлке Высокое Брянской области до пункта сдачи нефти “Адамова застава” в Польше и Броды в Украине, так и на перекачку нефти по Беларуси для внутреннего потребления по магистральным трубопроводам открытого акционерного общества “Гомельтранснефть Дружба”.

Постановлением закреплены следующие новые тарифы:

Унеча (Высокое) – Адамова Застава — 698,48 российского рубля за тонну нетто без НДС,

Унеча (Высокое) – Броды —239,52 российского рубля за тонну нетто без НДС,

Унеча (Высокое) – граница Беларуси и Украины —239,52 российского рубля за тонну нетто без НДС.

«Дружба» перестала прокачивать нефть. Будет ли дефицит бензина в Беларуси?

Отдельно МАРТ прописал тарифы для расчетов в белорусских рублях. Для разных направлений перекачка тонны топлива по магистральным трубопроводам ОАО “Гомельтранснефть Дружба” будет стоить по-разному (тарифы указаны без учёта НДС):

Речица – Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – 2,96 рубля;

Речица – Адамова Застава – 16,29 рубля;

Речица – линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь – 2,71 рубля;

Речица – Броды – 3,69 рубля;

ЛДПС Мозырь – Адамова Застава – 13,57 рубля;

Невель-Полоцк – 2,56 рубля;

Унеча (Высокое) – Полоцк – 11,63 рубля;

Полоцк – Новополоцк – 0,03 рубля;

Речица – ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – Новополоцк – 22,06 рубля;

ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – Новополоцк – 19,33 рубля;

ЛДПС Мозырь – НПС Гомель – Полоцк – 19,29 рубля;

Полоцк – НПС Гомель – ЛДПС Мозырь – 19,29 рубля;

Унеча (Высокое) – Мозырь – Мозырский НПЗ – 5,83 рубля;

Унеча (Высокое) – ЛДПС Мозырь – 5,59 рубля;

ЛДПС Мозырь – Мозырский НПЗ – 0,24 рубля,

Унеча — Полоцк — Новополоцк — 11,66 рубля,

Невель — Полоцк — Новополоцк — 2,59 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по итогам 2024 года госкомпания “Белоруснефть” отчиталась о рекордной добыче нефти — 1,938 млн тоннах. Как утверждают в производственном объединении, такого показателя не было последние 29 лет.

«Белоруснефть» отчиталась о рекордной добыче нефти в 2024 году