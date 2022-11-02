МАРТ обязало гастрономы обязательно продавать водку, шампиньоны и мармелад

Опубликовано: 02.11.2022 10:07 , Обновлено: 02.11.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 2 ноября выпустило постановление № 68 от 25 октября 2022 г., согласно которому обновило список товаров, которые должны обязательно продавать в магазинах.

«Товары, обязательные к наличию для реализации в торговом объекте, определяются в зависимости от вида и типа (при наличии) торгового объекта, размера его торговой площади (при наличии), специализации», — прописано в документе.

Например, согласно постановлению, в крупных магазинах (площадью более 200 кв. м) обязательно должны продавать, как минимум, 10 видов молочных продуктов, 5 видов мясных продуктов, не менее 10 полуфабрикатов из мяса птицы, 7 видов мороженой рыбы, 40 видов шоколада, 50 видов конфет, 12 видов тортов и пирожных.

В списке, среди прочего, есть пельмени, колбасы, рыба, яйца, баранки, шампиньоны, мармелад, различные овощи. А также алкоголь: водка, коньяк, пиво, вино.

Весь перечень можно посмотреть по ссылке.

[info_b]Ранее перечень обязательных товаров был прописан в постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 ноября 2020 г. № 74. Новый документ вносит в него изменения.[/info_b]

Как писал Телеграф, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 27 октября заявили, что постановление Совмина № 713 «О системе регулирования цен» не распространяется на проведение магазинами акций и распродаж.

В МАРТ разрешили магазинам проводить распродажи

А глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» объяснил, почему в магазинах на некоторых товарах появилось сразу два ценника.

В МАРТ рассказали, почему белорусские магазины стали вешать два ценника