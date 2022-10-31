В МАРТ рассказали, почему белорусские магазины стали вешать два ценника
Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» объяснил, почему в магазинах на некоторых товарах появилось сразу два ценника.
Онутверждает, что стоимость товаров в магазинах после принятия постановления №713 «О системе регулирования цен» упала.
И, как раз для того, чтобы покупатели это увидели, на товары начали вешать два ценника — какая стоимость была, и какая стала.
Как видно на кадрах с эфира, старая цена просто перечеркнута.
Ранее Телеграф писал, что в МАРТ 27 октября заявили, что постановление Совмина № 713 «О системе регулирования цен» не распространяется на проведение магазинами акций и распродаж.