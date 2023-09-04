Когда белорусов могут обязать доплатить за воду за три года? В "Минскводоканале" поделились историями

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Опубликовано: 04.09.2023 10:29 , Обновлено: 04.09.2023

Специалисты "Минскводоканала" рассказали минимум о трех случаях, когда белорусам придется доплачивать за воду, иногда даже за несколько лет. По их словам, это происходит из-за ошибок при пользовании счетчиками.

Счетчики и ЕРИП

Как рассказали на предприятии, первый случай — когда белорусы не смотрят на показания водомеров, а просто оплачивают те объемы, которые им предлагают при оплате через ЕРИП. Однако эти объемы рассчитывают по среднему водопотреблению за два предыдущих месяца, тогда как водопотребление в конкретной квартире может отличаться каждый месяц.

В таком случае, если не вводить показания счетчиков самостоятельно, то может возникнуть “заметная разница между фактическими показаниями и поданными”, предупредили специалисты, передает «Минск-Новости».

Когда это обнаружат при сверке или замене счетчиков, все показатели пересчитают — и в результате может оказаться так, что придется доплачивать большую сумму.

Поломка водомера

По словам представителей «Минсководоканала» бывает так, что люди не сообщают о поломке счетчика. И если это заметят сотрудники «Водосбыта», то перерасчет произведут «за довольно длительный срок»:

«В счет включат водопотребление по нормативам за весь период с момента последней сверки показаний, но не больше чем за три года», — рассказали там.

Если же человек сам сообщил о неисправности, то перерасчет сделают “за период с первого числа того месяца, когда он обратился, и до момента устранения неисправности”.

Замена приборов

И третий случай, когда потребители забывают вовремя записаться на замену счетчиков. В таком случае их переводят “на расчет по нормам потребления с момента получения уведомления о том, что водомер надо заменить, и до той поры, пока счетчики не будут заменены”.

То же самое произойдет, если человек записался, но потом не принял специалистов.

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