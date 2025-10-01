МАРТ Беларуси установил максимальные цены на овощи в магазинах. Почем картошка и яблоки?

Опубликовано: 01.10.2025 20:42 , Обновлено: 01.10.2025

В пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что глава ведомства Артур Карпович подписал постановление №58 "О регулировании розничных цен на плодоовощную продукцию".

Постановление было подписано ещё 28 августа, однако официально опубликовано было только 1 октября. В МАРТ не пояснили причину задержки.

Документ установил предельные максимальные розничные цены на фрукты и овощи в торговых сетях, поставленные из государственных стабилизационных фондов (по государственному заказу).

В постановлении говорится, что магазины не имеют права превышать максимальную торговую надбавку в размере 30%.

При этом овощи и фрукты, которые торговые сети будут закупать не в стабфонадах, могут быть и дороже. Ниже таблица максимальных цен на такие овощи:

Ранее Telegraf.news писал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало о новых штрафах, назначенных компаниям по делам о нарушении законодательства о ценообразовании при продаже картофеля.

МАРТ Беларуси озвучил размеры штрафов для бизнеса за «игры с картошкой»

Ещё ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июля подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Как сообщили в его пресс-службе, документ ввёл административную ответственность для поставщиков и торговых сетей.

Лукашенко подписал закон о штрафах за отсутствие овощей в магазинах