Лукашенко подписал закон о штрафах за отсутствие овощей в магазинах
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июля подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Как сообщили в его пресс-службе, документ ввёл административную ответственность для поставщиков и торговых сетей.
Новые нормы коснулись выполнения обязанностей по поставке плодоовощной продукции из стабилизационных фондов, уточнили в пресс-службе.
За непоставку или недопоставку этой продукции, а также за её отсутствие в торговом объекте в межсезонный период, предусмотрены штрафы в размере от 5 до 200 базовых величин (от 210 до 8400 рублей).
[info_b]Сам закон пока не опубликован.[/info_b]
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что депутаты предложили ввести за эти действия административную ответственность 20 июня. Спустя три дня Палата представителей законопроект одобрила.