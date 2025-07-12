Лукашенко подписал закон о штрафах за отсутствие овощей в магазинах

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Опубликовано: 12.07.2025 18:39 , Обновлено: 12.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июля подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Как сообщили в его пресс-службе, документ ввёл административную ответственность для поставщиков и торговых сетей.

Новые нормы коснулись выполнения обязанностей по поставке плодоовощной продукции из стабилизационных фондов, уточнили в пресс-службе.

За непоставку или недопоставку этой продукции, а также за её отсутствие в торговом объекте в межсезонный период, предусмотрены штрафы в размере от 5 до 200 базовых величин (от 210 до 8400 рублей).

[info_b]Сам закон пока не опубликован.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что депутаты предложили ввести за эти действия административную ответственность 20 июня. Спустя три дня Палата представителей законопроект одобрила.

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