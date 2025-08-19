МАРТ Беларуси озвучил размеры штрафов для бизнеса за «игры с картошкой»

Опубликовано: 19.08.2025 18:38 , Обновлено: 19.08.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало о новых штрафах, назначенных компаниям по делам о нарушении законодательства о ценообразовании при продаже картофеля.

Как сообщили в ведомстве, «последствия по „играм“ с картошкой продолжаются».

Так, по их информации, Экономический суд Минской области привлёк к ответственности ЧТПУП «ДараСтройТорг». Штраф составил 2% от суммы хозяйственной операции, или 1 153,30 рубля .

Экономический суд Минска оштрафовал ООО «ЭкоФрутЛенд» на 5 510 рублей и его должностное лицо — на 210 рублей .

Ещё одну компанию, ООО «Азбука снеков» (известна торговой маркой «Онега»), привлёк к ответственности КГК за нарушение порядка вывоза товаров. Штраф составил 10% от их стоимости — 2 776,85 рубля .

Кроме того, ГУ МАРТ по Гомельской области выявило нарушение со стороны ФХ «Романенко Андрея Владимировича» . Как заявили в ведомстве, хозяйство с мая по июль 2025 года продавало картофель с ростом отпускной цены от 3% до 286% при разрешённом повышении не более 0,3% в месяц. Теперь фермеру грозит штраф до 16 000 рублей .

Напомним, МАРТ Беларуси регулярно сообщает о расследовании причин нехватки этого овоща в белорусских магазинах минувшей весной.

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Кроме того, ранее журналисты Telegraf.news сообщили, что в КоАП Беларуси появилась статья об ответственности за отсутствие овощей в продаже.

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