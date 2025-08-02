"Был создан дефицит" — МАРТ обвинил 4 белорусских поставщиков картошки в нарушениях

Опубликовано: 02.08.2025 09:01 , Обновлено: 02.08.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало результаты своего расследования, куда "пропадала" картошка в Беларуси весной 2025 года. В ведомстве заявили, что по результатам проверок установили нарушения еще у 4 поставщиков картофеля.

“Дело «Картошка». Доигрались 2.0?!” — с таким заголовком министерство выпустило свой отчет.

Так, как сообщили в МАРТ, 26, 27 июня, 11 и 31 июля 2025 года комиссия “установила еще 4 факта нарушения антимонопольного законодательства в отношении:

ФХ «Яблоневый сад» (Гомельская область);

РУП «Толочинский консервный завод» (Витебская область);

КХ Пакуша И.А. (Минская область);

КФХ «Журавлиный крик» (Минская область).

Как зявили в МАРТ, “для учета в работе и принятия необходимых мер реагирования” специалисты направили в облисполкомы информационные письма.

“Был создан дефицит”

В ведомстве утверждают, что ФХ «Яблоневый сад» “не выполнило поставки качественного картофеля из стабилизационных фондов в розничную сеть «Евроопт», тем самым был создан дефицит картофеля в торговых объектах”.

“Для сети мог быть поставлен картофель с калибром менее 35 мм, не соответствующий ГОСТ, однако в декларации фермерского хозяйства о соответствии указано, что вся партия свежих овощей, в том числе картофеля, соответствует требованиям Таможенного союза и ГОСТу”, — подчеркнули в МАРТ.

Поставили “не в полном объеме”

Далее специалисты заявили, что РУП «Толочинский консервный завод» в апреле поставил картошку из стабфонда в ЗАО «Доброном» “не в полном объеме”.

“Отгрузка картофеля в адрес ЗАО «Доброном» по его заявке не производилась, но в тоже время предприятием отгружался картофель иным хозяйствующим субъектам и в собственную торговую сеть, из чего следует, что РУП «Толочинский консервный завод» имело возможность выполнить договорные обязательства по поставке картофеля из стабфонда”, — подчеркнули в министерстве.

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Фото иллюстрационное

“Отгрузили только 7,8% картофеля”

В свою очередь КХ Пакуша И.А., по данным МАРТ, в апреле-мае “не выполнило договорные обязательства по поставке картофеля из стабфонда в торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет»”.

“Было отгружено только 7,8 процента картофеля от согласованного объема и графика. В мае текущего года отгрузки вообще не осуществлялись. В то же время хозяйство отгружало картофель другим субъектам хозяйствования, в том числе по договорам из свободных ресурсов”, — заявили в ведомстве.

“Не выполнило заявки”

А КФХ «Журавлиный крик», согласно отчету, “не выполнило заявки ООО “Санта Ритейл” и неполностью выполнило заявки ЗАО “Доброном” на поставку картофеля урожая 2024 года”.

А кому дали штраф и “административку”?

Кроме того, Министерство антимонопольного регулирования и торговли” сообщило, что еще на 3 производителей наложили штрафы в общей сумме более 6 тыс рублей. А должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Речь идет о СПК «Гигант», РУНП «Могилевская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук Беларуси», ОАО «Экспериментальная база «Спартак», которые “не указывали в ТТН сведения, связанные с установлением цен, что нарушает постановление Правительства № 713”.

Также нарушения нашли и у организаций в Минской области и Минска — ТПУП «ДараСтройТорг» и ООО «ЭкоФрутЛенд». Материалы в их отношении направили в экономические суды.

Ранее Telegraf.news писал, что в начале мая пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) опубликовала информацию о проверке одного из крупнейших крестьянских фермерских хозяйств Гродненской области — КФХ “Горизонт Мостовского района”. В действиях сотрудников предприятия проверяющие усмотрели факт нарушения норм антимонопольного законодательства при поставках картофеля из стабилизационных фондов.

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