Маркетплейсы предложили МАРТ развивать сельские поселения в Беларуси

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Опубликовано: 09.07.2025 19:20 , Обновлено: 09.07.2025

В пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что провели встречу с представителями крупнейших в Беларуси интернет-площадок: Onliner.by, Ozon.by, Emall.by, Deal.by, Wildberries.by, SHOP.BY, 1k.by.

Во время беседы, по данным министерства, бизнесмены от онлайн-торговли предложили создавать рабочие места и развивать сельские поселения.

По данным МАРТ, онлайн-ритейлеры выразили готовность делать это на базе ” государственно-частного ” партнёрства и с заключением “конкретных инвестиционных договоров с местными органами власти”.

В министерстве не уточнили, каким образом Onliner.by, Ozon.by, Emall.by, Deal.by, Wildberries.by, SHOP.BY, 1k.by предложили развить деревни и агрогородки.

В то же время глава МАРТ Артур Карпович согласился подписать с представителями онлайн-торговцев дополнение к “Соглашению о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства”. Речь идёт об активизации “экспортных продаж белорусских товаров через маркетплейсы с доведением KPI производителям”.

Знают ли производители о договорённостях МАРТ и интернет-площадок, в пресс-службе ведомства не сообщили.

Ранее Telegtaf.news писал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) отчиталось о присоединении к своему плану по увеличению продаж отечественных товаров сразу нескольких крупных маркетплейсов и каталогов, включая российского онлайн-гиганта OZON.

МАРТ привлёк к плану по увеличению продаж белорусских товаров российского онлайн-гиганта

Активность министерства усилилась на фоне сообщений, что доля продажи белорусских товаров внутри страны упала до 10-летнего минимума. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) ранее сообщило, что проанализировало причины, по которым за последние 10 лет доля белорусских товаров на внутреннем рынке снизилась на 12,7%.

По оценкам ведомства, падение составило 5,9% по продуктам и 13,8% — по непродовольственным товарам. Изучив эту «динамику», регулятор представил своё видение причин и мер по спасению ситуации.

«Недоработки производителей» — В МАРТ назвали свои причины, почему доля продаж белорусских товаров упала до минимума за 10 лет