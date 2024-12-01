Mak.by пообещал дарить белорусам бесплатные носки. Что попросили взамен?
Сеть ресторанов быстрого питания Mak.by запустила акцию, согласно которой любой из белорусов может заполучить себе фирменные новогодние носки. Правда, для того, чтобы пополнить гардероб, нужно сделать заказ. И не просто в любой из точек Беларуси, а именно в доставке, которую с недавних пор запустил отечественный аналог McDonald’s.
Судя по всему, акцию запустили как раз с целью популяризации собственной доставки еды. При этом в пресс-службе Mak.by сообщили, что предложение временное, и продлится оно до 30 декабря. Более того, если праздничные носки закончатся раньше, то и акция завершится досрочно.
Условия простые: делаете заказ — дарят носки. Правда, минимальная сумма не такая уж и маленькая — 39 белорусских рублей (без учёта стоимости доставки, которая, напомним, стоит 5 рублей). Те, кого это не останавливает, могут скачать мобильное приложение Мой Mak.by, сделать заказ и… всё. Носки должны приехать вместе с бургерами, картошкой фри или чем-то другим.
А где скидки на кофе?
Тем временем в столичной кофейне Procoffee действует промокод, по которому можно оформить подписку на кофе. Благодаря ей белорус или белоруска сможет воспользоваться 90%-ной скидкой на напитки по трём адресам в Минске:
- ул. Тимирязева, д. 74А (ТРЦ Palazzo),
- пр-т Газеты Правда, д. 50 (ДЦ «Ранак»),
- ул. Старовиленский тракт, д. 41 (Дворец детей и молодёжи)
Как это работает? После оплаты подписки, стоимость которой составляет 15 рублей, вам придёт специальный QR-код — его нужно показать в одной из трёх кофеен Procoffee, перечисленных выше. Благодаря ему в течение 30 дней можно покупать такие напитки, как:
- эспрессо,
- американо,
- лунго,
- доппио,
- капучино,
- латте.
Скидки до 90%. Мобильные операторы Беларуси объявили «долгожданную распродажу». Где купить 2 смартфона по цене 1-го?
Где можно выиграть 50 кило сахара?
Жабинковский сахарный завод предложил белорусам выиграть 50 килограммов сахара. Для этого нужно снять «креативное продолжение» видео из TikTok. Также необходимо отметить аккаунт завода в этой соцсети на видео или поставить хештег #ЖСЗконкурс. А ещё — подписаться на аккаунт предприятия в TikTok.
Организаторы подчеркнули, что конкурс продлится до 31 декабря. После того, как они выберут «самое креативное» видео, его автор и получит 50 кило этого продукта. «Сахар будет вручён на нашем заводе! В случае невозможности личного присутствия сахар будет отправлен», — пообещали на предприятии.
Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика “Спартак” объявила “зимние” скидки до 57% на свои конфеты, шоколад, печенье, нугу, батончики и не только. Всего 61 позиция. В свою очередь фабрика “Коммунарка” также объявила скидки на все подарочные наборы конфет.
Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья