Mak.by пообещал дарить белорусам бесплатные носки. Что попросили взамен?

Опубликовано: 01.12.2024 14:14 , Обновлено: 01.12.2024

Сеть ресторанов быстрого питания Mak.by запустила акцию, согласно которой любой из белорусов может заполучить себе фирменные новогодние носки. Правда, для того, чтобы пополнить гардероб, нужно сделать заказ. И не просто в любой из точек Беларуси, а именно в доставке, которую с недавних пор запустил отечественный аналог McDonald’s.

Судя по всему, акцию запустили как раз с целью популяризации собственной доставки еды. При этом в пресс-службе Mak.by сообщили, что предложение временное, и продлится оно до 30 декабря. Более того, если праздничные носки закончатся раньше, то и акция завершится досрочно.

Условия простые: делаете заказ — дарят носки. Правда, минимальная сумма не такая уж и маленькая — 39 белорусских рублей (без учёта стоимости доставки, которая, напомним, стоит 5 рублей). Те, кого это не останавливает, могут скачать мобильное приложение Мой Mak.by, сделать заказ и… всё. Носки должны приехать вместе с бургерами, картошкой фри или чем-то другим.

А где скидки на кофе?

Тем временем в столичной кофейне Procoffee действует промокод, по которому можно оформить подписку на кофе. Благодаря ей белорус или белоруска сможет воспользоваться 90%-ной скидкой на напитки по трём адресам в Минске:

ул. Тимирязева, д. 74А (ТРЦ Palazzo),

пр-т Газеты Правда, д. 50 (ДЦ «Ранак»),

ул. Старовиленский тракт, д. 41 (Дворец детей и молодёжи)

Как это работает? После оплаты подписки, стоимость которой составляет 15 рублей, вам придёт специальный QR-код — его нужно показать в одной из трёх кофеен Procoffee, перечисленных выше. Благодаря ему в течение 30 дней можно покупать такие напитки, как:

эспрессо,

американо,

лунго,

доппио,

капучино,

латте.

Скидки до 90%. Мобильные операторы Беларуси объявили «долгожданную распродажу». Где купить 2 смартфона по цене 1-го?

Где можно выиграть 50 кило сахара?

Жабинковский сахарный завод предложил белорусам выиграть 50 килограммов сахара. Для этого нужно снять «креативное продолжение» видео из TikTok. Также необходимо отметить аккаунт завода в этой соцсети на видео или поставить хештег #ЖСЗконкурс. А ещё — подписаться на аккаунт предприятия в TikTok.

Организаторы подчеркнули, что конкурс продлится до 31 декабря. После того, как они выберут «самое креативное» видео, его автор и получит 50 кило этого продукта. «Сахар будет вручён на нашем заводе! В случае невозможности личного присутствия сахар будет отправлен», — пообещали на предприятии.

Ранее Telegraf.news писал, что кондитерская фабрика “Спартак” объявила “зимние” скидки до 57% на свои конфеты, шоколад, печенье, нугу, батончики и не только. Всего 61 позиция. В свою очередь фабрика “Коммунарка” также объявила скидки на все подарочные наборы конфет.

Белорусам предложили скидки до 57% на 61 вид конфет, шоколада, печенья