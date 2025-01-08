Магазины предложили белорусам скидки до 31% на креветки, индейку, виноград, ветчину, кофе и не только
Хоть праздники уже позади, торговые сети продолжают предлагать белорусам скидки на разные продукты. Журналист Telegraf.news посмотрел, где можно выгодно закупиться после Рождества рыбой, мясом, фруктами, креветками, кофе и не только.
Edostavka
Интернет-магазин Edostavka до 8:00 10 января [link href=“https://edostavka.by/actions/rybnye-dni?lc=3#modal-opened&product_preview=null” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] “рыбные дни” и снизил стоимость соответствующих товаров:
- Хек свежемороженый, тушка, 1 кг - 13,89 рубля (-14%).
- Консервы рыбные «Сохраним традиции», тунец макрелевый натуральный, 240 г - 4,19 (-27%).
- Минтай Borealis, филе мороженое, 750 г - 12,99 (-18%).
- Печень трески «7 морей» натуральная, 120 г - 7,99 (-24%).
- Креветки Vici королевские варено-мороженые в панцире, 1 кг - 20,99 (-27%).
- Мидии чилийские Vici варено-мороженые, крупные, 400 г - 11,99 (-29%).
- Форель «Классическая», филе-кусок с кожей, 200 г - 12,99 рубля (-10%).
- Камбала желтоперая мороженая, 1 кг - 7,99 (-11%).
- Икра лососевая зернистая соленая «Тунгутун», 230 г - 94,99 (-11%).
- Икра лососевая «Сделано в море» зернистая соленая, 95 г - 39,99 (-26%).
- Консервы рыбные «За Родину», тунец кусочками, 230 г - 3,89 (-31%).
- И не только.
Green
Тем временем торговая сеть Green на период с 10 по 12 января [link href=“https://www.green-market.by/shares/gastromaniya-yanvar” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “гастроманию” со скидками на следующие продукты:
- помело, 1 кг - 6,99 рубля,
- манго, 1 кг - 9,99 рубля,
- мандарин “Муркот”, 1 кг - 7,99,
- филе индейки для запекания, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 23,99 (-11%),
- форель радужная, филе-кусок слабосоленый, 200 г - 11,79,
- сыр “Маасдам”, 1 кг - 19,99,
- окорочок свиной “Домашний”, 1 кг - 12,99 рубля,
- колбаса “Домашняя”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99 (-16%),
- бекон для завтрака, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 14,99 (-10%),
- грудка цыпленка, 1 кг - 7,39,
- и не только.
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“Соседи”
В магазинах торговой сети “Соседи” на [link href=“https://sosedi.by/sales/#” target=“_blank” rel=“noopener”] акции [/link] по 21 января десятки различных товаров: колбасы, сосиски, ветчина, полендвица, шпикачки, голень цыпленка в маринаде, апельсин, груша и не только. С ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.
“Гиппо”
И торговая сеть “Гиппо” не отстает от своих конкурентов. Там на период с 10 по 12 января [link href=“https://gippo.by/clients/stock/black_friday/” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] цены на:
- Виноград “Тайфи”, 1 кг - 7,99 рубля.
- Клементин, 1 кг - 7,99.
- Апельсин, 1 кг - 6,99.
- Помело красное, 1 кг - 6,99.
- Гранат, 1 кг - 8,99.
- Фарш из птицы “Нежный”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 11,99.
- Ветчина “По-деревенски”, 1 кг - 14,69.
- Креветки “Королевские” вареные мороженые, 1 кг - 21,99.
- Сыр полутвердый, 1 кг - 16,99.
- Кофе молотый Lavazza Crema e Gusto Dolce, 250 г - 15,99 рубля.
- И не только.
Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси продлило до конца января акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка», в рамках которой магазины предоставляют скидку 10% на некоторые товары местного производства.
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