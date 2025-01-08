Магазины предложили белорусам скидки до 31% на креветки, индейку, виноград, ветчину, кофе и не только

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Опубликовано: 08.01.2025 19:12 , Обновлено: 25.04.2025

Хоть праздники уже позади, торговые сети продолжают предлагать белорусам скидки на разные продукты. Журналист Telegraf.news посмотрел, где можно выгодно закупиться после Рождества рыбой, мясом, фруктами, креветками, кофе и не только.

Edostavka

Интернет-магазин Edostavka до 8:00 10 января [link href=“https://edostavka.by/actions/rybnye-dni?lc=3#modal-opened&product_preview=null” target=“_blank” rel=“noopener”] объявил [/link] “рыбные дни” и снизил стоимость соответствующих товаров:

Хек све­же­мо­ро­же­ный, тушка, 1 кг - 13,89 рубля (-14%). Кон­сер­вы рыбные «Со­хра­ним тра­ди­ци­и», тунец мак­ре­ле­вый на­ту­раль­ный, 240 г - 4,19 (-27%). Минтай Borealis, филе мо­ро­же­ное, 750 г - 12,99 (-18%). Печень трески «7 морей» на­ту­раль­ная, 120 г - 7,99 (-24%). Кре­вет­ки Vici ко­ро­лев­ские варено-мо­ро­же­ные в пан­ци­ре, 1 кг - 20,99 (-27%). Мидии чи­лий­ские Vici варено-мо­ро­жен­ые, круп­ные, 400 г - 11,99 (-29%). Форель «Клас­си­че­ска­я», филе-кусок с кожей, 200 г - 12,99 рубля (-10%). Кам­ба­ла жел­то­пе­рая мо­ро­же­ная, 1 кг - 7,99 (-11%). Икра ло­со­се­вая зер­ни­стая со­ле­ная «Тун­гу­тун», 230 г - 94,99 (-11%). Икра ло­со­се­вая «Сде­ла­но в море» зер­ни­стая со­ле­ная, 95 г - 39,99 (-26%). Кон­сер­вы рыбные «За Ро­ди­ну», тунец ку­соч­ка­ми, 230 г - 3,89 (-31%). И не только.

Green

Тем временем торговая сеть Green на период с 10 по 12 января [link href=“https://www.green-market.by/shares/gastromaniya-yanvar” target=“_blank” rel=“noopener”] объявила [/link] “гастроманию” со скидками на следующие продукты:

помело, 1 кг - 6,99 рубля,

манго, 1 кг - 9,99 рубля,

мандарин “Муркот”, 1 кг - 7,99,

филе индейки для запекания, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 23,99 (-11%),

форель радужная, филе-кусок слабосоленый, 200 г - 11,79,

сыр “Маасдам”, 1 кг - 19,99,

окорочок свиной “Домашний”, 1 кг - 12,99 рубля,

колбаса “Домашняя”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 10,99 (-16%),

бекон для завтрака, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 14,99 (-10%),

грудка цыпленка, 1 кг - 7,39,

и не только.

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“Соседи”

В магазинах торговой сети “Соседи” на [link href=“https://sosedi.by/sales/#” target=“_blank” rel=“noopener”] акции [/link] по 21 января десятки различных товаров: колбасы, сосиски, ветчина, полендвица, шпикачки, голень цыпленка в маринаде, апельсин, груша и не только. С ценами можно ознакомиться на скриншотах ниже.

“Гиппо”

И торговая сеть “Гиппо” не отстает от своих конкурентов. Там на период с 10 по 12 января [link href=“https://gippo.by/clients/stock/black_friday/” target=“_blank” rel=“noopener”] снизили [/link] цены на:

Виноград “Тайфи”, 1 кг - 7,99 рубля. Клементин, 1 кг - 7,99. Апельсин, 1 кг - 6,99. Помело красное, 1 кг - 6,99. Гранат, 1 кг - 8,99. Фарш из птицы “Нежный”, полуфабрикат охлажденный, 1 кг - 11,99. Ветчина “По-деревенски”, 1 кг - 14,69. Креветки “Королевские” вареные мороженые, 1 кг - 21,99. Сыр полутвердый, 1 кг - 16,99. Кофе молотый Lavazza Crema e Gusto Dolce, 250 г - 15,99 рубля. И не только.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси продлило до конца января акцию «На родныя тавары. Навагодняя знiжка», в рамках которой магазины предоставляют скидку 10% на некоторые товары местного производства.

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