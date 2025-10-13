Лукашенко сменил главу Беллегпрома – «Последний шанс для вас»

Опубликовано: 13.10.2025 13:31 , Обновлено: 13.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября согласовал смену руководителя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн "Беллегпром"). Экс-глава концерна Татьяна Лугина получила новое назначение - руководителя ОАО "Камволь", и получила решительное напутствие от главы государства: "Это последний шанс для вас".

Лукашенко отметил, что Лугиной теперь придется работать на “непростой должности” - руководителем предприятия “Камволь” . В начале года белорусское правительство распорядилось помочь погасить часть кредитов этого предприятия за счет госбюджета.

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“Должен сказать, что это последний шанс для вас. Если только вы не сможете сработать, я больше с вами разговаривать не буду. Вы грамотные, опытные. Меньше разговоров – больше дела”, - дал своё напутствие глава государства.

Тем временем Лугину во главе “Беллегпрома” сменила Надежда Лазаревич, которая до сих пор занимала пост первого заместителя председателя Минского горисполкома. Ей Лукашенко поручил “защищать внутренний рынок”.

“Люди даже не смотрят на цену, когда видят белорусское. Так почему мы не продаем? Все обижаемся на то, что откуда-то кто-то что-то завозит. Так это ж конкуренция. Нам придется в конкуренции этой жить. Но, конечно, излишеств быть не должно – внутренний рынок надо защищать”, - процитировал Лукашенко Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к Администрации Президента.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 13 октября глава государства также провёл кадровые перестановки в районных исполкомах, а также согласовал назначения заместителей глав четырёх министерств и гендиректоров трёх промышленных предприятий - “Белшины”, “Могилевхимволокно” и “Гомсельмаша”.

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