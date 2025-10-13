Лукашенко перетасовал глав районов и приказал «не отбрыкиваться от людей»
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября провёл кадровые перестановки в районных исполкомах, а также согласовал назначения заместителей глав четырёх министерств и гендиректоров трёх промышленных предприятий - "Белшины", "Могилевхимволокно" и "Гомсельмаша"
Так, в райисполкомах по итогам кадрового понедельника произошли следующие перестановки:
- Александр Комендант , занимавший пост председателя комитета экономики Гродненского облисполкома, займёт пост первого заместителя председателя Минского горисполкома,
- Александр Новиков, бывший руководитель ОАО “Гомсельмаш”, возглавит Гомельский райисполком,
- Владимир Антоненко, руководивший Наровлянским райисполкомом, теперь займёт кресло главы Житковичского райисполкома,
- его место на посту Наровлянского райисполкома займёт его бывший заместитель по вопросам строительства и ЖКХ Денис Ядченко ,
- Николай Клименок возглавил Лоевский райисполком, ранее занимавший пост заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома,
- Юрий Костоломов , бывший директором КСУП “Ханчицы-Неман” Свислочского района, возглавит Зельвенский райисполком,
- Андрей Гордей , возглавлявший Кореличский район, перешёл на должность руководителя Сморгонского райисполкома,
- его место во главе Кореличского района занял Александр Курило , ранее курировавший вопросы сельского хозяйства и продовольствия в Берестовицком райисполкоме.
Согласовав чиновников на новые должности, Лукашенко потребовал от них ответственного подхода к работе.
“Хочу, чтобы вы запомнили главное. Чьих-то там предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, нет. Вы там за все отвечаете. Все деревни, села, городки, поселки городского типа – все это ваше и люди там ваши”, - процитировал Лукашенко Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к Администрации Президента.
Глава государства потребовал от нового руководства районной администрации, чтобы они “не отпихивались, не отбрыкивались от людей”.
“Еще раз повторяю, для нашего человека важно порой просто встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди, мы для них работаем”, - подчеркнул Лукашенко.
Кроме того, Президент согласовал назначения трёх заместителей министров:
- Владимир Муквич - новый перыый заместитель министра по налогам и сборам ,
- Ольга Старовойтова - новая замминистра МНС,
- Алексей Стасюкевич - новый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ,
- Леонид Рыжковский - новый замминистра промышленности ,
- Сергей Мацуков - новый замминистра транспорта и коммуникаций .
Ещё одна группа согласованных Президентом назначенцев - руководители крупных промышленных предприятий:
- генеральным директором ОАО “Белшина” стал Андрей Сойко, бывший заместитель гендиректора ОАО “Беларуськалий” по социальным вопросам,
- гендиректором ОАО “Могилевхимволокно” стал Олег Курилин, ушедший на повышение с должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам,
- гендиректором ОАО “Гомсельмаш” стал Виталий Шелег, до сих пор руководивший ОАО “Минский завод шестерен”.
Последним кадровым назначением 13 октября стало согласование должности ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь . Этот пост занял Дениса Дук, который до сих пор был ректором Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова.