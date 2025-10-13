Лукашенко перетасовал глав районов и приказал «не отбрыкиваться от людей»

Опубликовано: 13.10.2025 12:29 , Обновлено: 13.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября провёл кадровые перестановки в районных исполкомах, а также согласовал назначения заместителей глав четырёх министерств и гендиректоров трёх промышленных предприятий - "Белшины", "Могилевхимволокно" и "Гомсельмаша"

Так, в райисполкомах по итогам кадрового понедельника произошли следующие перестановки:

Александр Комендант , занимавший пост председателя комитета экономики Гродненского облисполкома, займёт пост первого заместителя председателя Минского горисполкома,

, занимавший пост председателя комитета экономики Гродненского облисполкома, займёт пост первого заместителя председателя Минского горисполкома, Александр Новиков, бывший руководитель ОАО “Гомсельмаш”, возглавит Гомельский райисполком,

бывший руководитель ОАО “Гомсельмаш”, возглавит Гомельский райисполком, Владимир Антоненко, руководивший Наровлянским райисполкомом, теперь займёт кресло главы Житковичского райисполкома,

руководивший Наровлянским райисполкомом, теперь займёт кресло главы Житковичского райисполкома, его место на посту Наровлянского райисполкома займёт его бывший заместитель по вопросам строительства и ЖКХ Денис Ядченко ,

, Николай Клименок возглавил Лоевский райисполком, ранее занимавший пост заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома,

возглавил Лоевский райисполком, ранее занимавший пост заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, Юрий Костоломов , бывший директором КСУП “Ханчицы-Неман” Свислочского района, возглавит Зельвенский райисполком,

, бывший директором КСУП “Ханчицы-Неман” Свислочского района, возглавит Зельвенский райисполком, Андрей Гордей , возглавлявший Кореличский район, перешёл на должность руководителя Сморгонского райисполкома,

, возглавлявший Кореличский район, перешёл на должность руководителя Сморгонского райисполкома, его место во главе Кореличского района занял Александр Курило , ранее курировавший вопросы сельского хозяйства и продовольствия в Берестовицком райисполкоме.

Согласовав чиновников на новые должности, Лукашенко потребовал от них ответственного подхода к работе.

“Хочу, чтобы вы запомнили главное. Чьих-то там предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, нет. Вы там за все отвечаете. Все деревни, села, городки, поселки городского типа – все это ваше и люди там ваши”, - процитировал Лукашенко Telegram-канал “Пул Первого”, близкий к Администрации Президента.

Глава государства потребовал от нового руководства районной администрации, чтобы они “не отпихивались, не отбрыкивались от людей”.

“Еще раз повторяю, для нашего человека важно порой просто встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди, мы для них работаем”, - подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, Президент согласовал назначения трёх заместителей министров:

Владимир Муквич - новый перыый заместитель министра по налогам и сборам ,

, Ольга Старовойтова - новая замминистра МНС,

Алексей Стасюкевич - новый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ,

, Леонид Рыжковский - новый замминистра промышленности ,

, Сергей Мацуков - новый замминистра транспорта и коммуникаций .

Ещё одна группа согласованных Президентом назначенцев - руководители крупных промышленных предприятий:

генеральным директором ОАО “Белшина” стал Андрей Сойко, бывший заместитель гендиректора ОАО “Беларуськалий” по социальным вопросам,

стал Андрей Сойко, бывший заместитель гендиректора ОАО “Беларуськалий” по социальным вопросам, гендиректором ОАО “Могилевхимволокно” стал Олег Курилин, ушедший на повышение с должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам,

стал Олег Курилин, ушедший на повышение с должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, гендиректором ОАО “Гомсельмаш” стал Виталий Шелег, до сих пор руководивший ОАО “Минский завод шестерен”.

Последним кадровым назначением 13 октября стало согласование должности ректора Академии управления при Президенте Республики Беларусь . Этот пост занял Дениса Дук, который до сих пор был ректором Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова.