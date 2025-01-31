Совмин распорядился помочь закрыть кредиты трёх белорусских фабрик за счёт бюджета

Опубликовано: 31.01.2025 09:51 , Обновлено: 31.01.2025

Белорусское правительство распорядилось помочь выплатить кредиты и проценты по ним для ряда отечественных предприятий за счет госбюджета.

Совет Министров принял постановление от 29 января 2025 года №58 “О компенсации потерь, возмещении и уплате процентов по кредитам” для ряда белорусских предприятий.

В соответствии с документом, в 2025 году за счет республиканского бюджета будут компенсированы потери ОАО “Сберегательный банк “Беларусбанк” от предоставления кредита Оршанскому льнокомбинату на строительство служебного жилья. Компенсация составит разницу между ставкой рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, и ставкой по кредиту в размере 5% годовых.

Кроме того, Совмин поручил погасить часть процентов по кредиту в 51,8 млн долларов США, который Оршанский льнокомбинат брал на второй этап модернизации производства. Проценты по этому кредиту будут полностью компенсированы в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату возмещения.

Поддержка предусмотрена и для других предприятий. В частности, 50% ставки по кредитам, выданным ОАО “Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение”, а также 100% процентной ставки (но не более 8% годовых) по кредитам ОАО “Камволь”.

Министерству финансов поручено обеспечить компенсацию потерь и выплату процентов в рамках предусмотренного на эти цели бюджета 2025 года. Контроль за выполнением постановления возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Совет министров Беларуси озвучил новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые в страну. В отдельных случаях ставка сбора выросла в 2 раза.

Совмин озвучил новые ставки утильсбора в Беларуси. На сколько выросли для физлиц?