Лукашенко разрешил повысить стоимость страховок для машин из "недружественных стран"

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Опубликовано: 20.10.2023 07:51 , Обновлено: 20.10.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября скорректировал свой прошлогодний указ "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики". Он разрешил ограничить продажу недвижимого имущества для предприятий, учредителями которых являются лица из недружественных стран, также повысить стоимость страховок и услуг по перегрузке и перецепке для транспорта из стран Евросоюза.

О подписании указа сообщили в пресс-службе Лукашенко, однако сам текст указа на Национальном правовом интернет-портале опубликован не был. В президентской Администрации сообщили, что за белорусским правительством сохранят полномочия “на принятие решений в отношении отдельных организаций реального сектора экономики и обеспечение сбалансированности бюджета”.

Дополнительно правительству дали право в качестве ответной меры поднять страховые взносы для транспортных средств иностранных государств, которые ранее разорвали двусторонние соглашения об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Кроме того, новым указом вводится дополнительный сбор для юридических лиц за оказание услуг по въезду и размещению для перегрузки грузовых автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС. Через три месяца после официального опубликования указа за это придётся доплачивать 0,8 базовой величины за каждую услугу (29,6 рубля сегодня).

В Администрации президента также рассказали, что новый указ предполагает введение системы контроля за отчуждением долей в уставных фондах (акций) и недвижимого имущества белорусских предприятий, которые принадлежат “лицам из недружественных стран”. Теперь такое отчуждение юридически можно будет оформить, только получив разрешение белорусского правительства и уплатив взнос в местный бюджет. Размер взноса составит не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых долей, акций или имущества.

Напомним, летом этого года Лукашенко также подпсиал закон «О применении специальных ограничительных мер». Документ регламентирует применение ограничительных мер «в связи с недружественными действиями иностранных государств».

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А в сентябре Лукашенко также установил новые правила использования прибыли и дивидендов для иностранных бизнесменов из “недружественных стран”, работающих в Беларуси. Теперь иностранцам придётся открывать для этого спецсчета в рублях в одном из белорусских банков, а потратить деньги они смогут лишь на строго определенные цели.

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