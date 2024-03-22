Лукашенко разрешил белорусам больше работать сверхурочно и по выходным. Но не всем

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Опубликовано: 22.03.2024 08:36 , Обновлено: 22.03.2024

Белорусским предприятиям разрешили увеличивать лимит сверхурочных работ и работ в выходные при "обоснованной производственной и экономической необходимости". Соответствующий указ в четверг, 21 марта, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сам Указ №105 “О сверхурочной работе и работе в выходные дни в промышленных организациях” официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в пятницу, 22 марта. В законную силу он вступил сразу после опубликования.

Авторы документа заявили, что целью данных изменений в условиях работы белорусских предприятий является “создание дополнительных условий для обеспечения стабильной работы промышленных организаций”. В свою очередь в Администрации президента отметили, что, увеличив лимит на сверхурочные работы и и работы в выходные предприятиям удастся “максимально задействовать трудовые ресурсы, обладающие необходимыми компетенциями, для оперативного решения важнейших стратегических задач”.

При этом в указе прописано, что продлевать рабочие часы в выходные и сверхурочные предприятия могут только при соблюдении определённых условий:

при наличии “обоснованной производственной и экономической необходимости”,

по согласованию с профсоюзом,

с согласия самого работника.

Решение об увеличении лимита рабочих часов наниматель обязан будет прописывать отдельным локальным правовым актом, а также в трехдневный срок уведомлять об этом территориальное подразделение Департамента госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

В указе также прописано, что увеличить предельное количество сверхурочных работ и выходных дней даже при согласии работников нельзя будет промышленным организациям, в которых нет профсоюзов.

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