В Минздраве разъяснили, как белорусам будут выделять выходные на диспансеризацию. Справка будет нужна?

Опубликовано: 29.11.2023 16:12 , Обновлено: 29.11.2023

Белорусы с 1 января 2024 года будут по-новому проходить диспансеризацию. Как работающим белорусам можно будет получить дополнительный оплачиваемый выходной для диспансеризации и нужно ли будет предоставлять нанимателю какой-то подтверждающий документ о её прохождении? Об этом 29 ноября рассказала начальник отдела нормативного правового регулирования трудовых отношений и экспертизы Минтруда и социальной защиты Валентина Масловская.

[info_b]Новый порядок проведения диспансеризации вводится в Беларуси с 1 января 2024 года. Обновлённую инструкцию, закрепленную в постановлении Министерства здравоохранения, официально опубликовали на Национальном интернет-портале 12 сентября 2023 года.[/info_b]

Как пояснила Масловская, в законодательстве не прописан какой-то строгий порядок предоставления дней освобождения для прохождения диспансеризации, поэтому работнику необходимо будет просто обратиться заявлением к нанимателю.

“День или дни для прохождения диспансеризации должны быть согласованы с нанимателем, потому что все-таки производственный процесс важен, и наниматель должен знать, когда работник желает проходить диспансеризацию, чтобы иметь возможность заменить его”, - пояснила чиновница.

Что касается документального подтверждения факта прохождения диспансеризации, этот вопрос также никак не регламентирован в статье 103 Трудового кодекса, которая регулирует вопросы прохождения работниками диспансеризации и вступает в силу с 1 января 2024 года, сообщило агентство БелТА. Этот вопрос оставили на рассмотрение самой организации.

“Если наниматель посчитает нужным, и в локальном правовом акте организации это будет отражено, как обязанность предоставления работником какого-то подтверждающего документа, то тогда работник будет обязан этот документ предоставить”, - пояснила представительница Минтруда.

Кому положены оплачиваемые выходные на диспансеризацию?

Ранее Телеграф рассказывал, что в соответствии с новой инструкцией Минздрава, всё население Беларуси будет разделено на четыре группы диспансерного наблюдения.

Работающим белорусам в зависимости от возраста будет выделяться разное количество выходных дней на диспансеризацию и с разной периодичностью. Кому-то будет положено два дополнительных оплачиваемых выходных в год, а кому-то – лишь один день раз в три года.

Минздрав изменил порядок диспансеризации. Кому из белорусов дадут на это два выходных в год, а кому – один в три года?