Лукашенко разрешил автоматически списывать налоги и штрафы с базовых счетов белорусов

💼 Официально

Опубликовано: 26.08.2025 08:40 , Обновлено: 26.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко ввёл ограничения на списание денежных средств с базовых счетов белорусов в бесспорном порядке. Тем не менее, в трёх случаях госорганы будут вправе автоматически списать деньги с такого счёта без ведома человека. Разобрались в нюансах.

Новые условия списания денежных средств в бесспорном порядке для базовых счетов белорусов (то есть тех самых, на которые с этого лета перечисляются пенсии, пособия на детей или другие выплаты от государства) прописаны в президентском Указе №313 от 22 август, который на днях опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно тексту документа, теперь с текущего (расчетного) банковского счета физического лица с базовыми условиями обслуживания списывать деньги в бесспорном порядке (то есть автоматически, без согласия владельца) смогут только:

органы принудительного исполнения (то есть на основании решения суда или других уполномоченных органов, когда у человека есть долг и официально открыто исполнительное производство),

органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты,

органы, осуществляющие пенсионное обеспечение.

Список случаев, когда деньги с базового счёта могут списать автоматически, в документе является исчерпывающим, но он покрывает большинство самых распространённых “принудительных” платежей, которые могут списываться без желания владельца счёта - просроченные налоговые платежи и пени, неоплаченные вовремя штрафы, не выплаченные алименты на детей. Взысканием всех этих выплат занимаются органы принудительного исполнения, которым и дали право списывать деньги с базовых счетов в бесспорном порядке.

Впрочем, как ранее рассказывал Telegraf.news, на размер автоматических списаний законом уже установлены определённые ограничения. Сам механизм упрощенного исполнительного производства, который позволяет органам принудительного исполнения автоматически списывать с белорусов штрафы за некоторые административные правонарушения, в Беларуси появился лишь недавно. В главном управлении принудительного исполнения Минюста пояснили, что максимальная сумма штрафа, который судебные исполнители могут списать с банковской карты автоматически — не более 20 базовых величин (то есть до 840 рублей).

Спишут до 840 рублей. В Минюсте объяснили, как с белорусов будут автоматически взыскивать штрафы

Кроме того, согласно ст. 107 Закона «Об исполнительном производстве», из подлежащих к выплате сумм заработной платы должника и приравненных к ней доходов, оставшихся после удержания налогов и обязательных взносов в ФСЗН, до полного погашения взыскиваемых сумм может быть удержано не более 50%.

«Не остаётся денег на жизнь» — Адвокат рассказала, сколько могут принудительно списать с карт белорусов в счёт уплаты штрафа