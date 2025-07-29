Спишут до 840 рублей. В Минюсте объяснили, как с белорусов будут автоматически взыскивать штрафы

Опубликовано: 29.07.2025 13:05 , Обновлено: 29.07.2025

В Беларуси с недавних пор появился механизм упрощенного исполнительного производства, который позволяет органам принудительного исполнения автоматически списывать с белорусов штрафы за некоторые административные правонарушения. Как будет работать эта система, объяснили в главном управлении принудительного исполнения Министерства юстиции.

Упрощённый порядок взыскания штрафов прописан в поправках к закону “Об исполнительном производстве”, которые подписал глава государства 12 июля 2025 года. Официально основные положения закона вступят в силу только с 1 января 2026 года.

Однако, как сообщило издание sb.by, деньги уже начали списывать с банковских счетов проштрафившихся белорусов в автоматическом режим - через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО).

В главном управлении принудительного исполнения Минюста пояснили, как это работает:

Судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство при поступлении заявления (например, после постановления о превышении скорости, зафиксированных камерой на дороге).

Если нарушитель не уплатил штраф добровольно в установленный органом, ведущим административный процесс, срок, судебный исполнитель через АИС ИДО выставляет платеж.

По выставленном платежу система автоматически списывает деньги со счета должника.

После проведения оплаты исполнительное производство будет закрыто.

В Минюсте пояснили, что с должника, проигнорировавшего требования о добровольной уплате штрафа, также могут взыскать принудительный сбор - не менее 0,5 базовой величины (то есть 21 рубля на сегодня). Кроме того, законом ограничена максимальная сумма штрафа, который судебные исполнители могут списать с банковской карты автоматически - не более 20 базовых величин (то есть до 840 рублей).

[info_b]Кстати, списать деньги могут не только с банковского счёта должника, но с его вклада или депозита в небанковских кредитно‑финансовых организациях и даже с электронного кошелька. Более того, в отдельных случаях, чтобы повлиять на проштрафившегося должника, ему могут запретить совершать определённые действия в отношении собственных денежных средств и иного имущества.[/info_b]

При этом в Минюсте подчеркнули, что в случае если должник штраф оплатил ещё до возбуждения исполнительного производства, но с его счёта списали лишние деньги, он может обратиться к судебному исполнителю и потребовать возврата списанной суммы. Для этого помимо самого заявления необходимо будет предоставить квитанцию об уплате штрафа.

Ранее, как рассказал Telegraf.news, в Гродненской Госавтоинспекции назвали ещё одно нарушение, за которым следят их сотрудники в ходе тематических рейдов и за которые водителям могут придти так называемые «письма счастья». Речь о штрафах за нарушения правил маневрирования, а именно, не включённый сигнал поворота при перестроениях, съезде с кольца и так далее.

«Уверенность в собственной правоте» — В ГАИ назвали ещё одно нарушение, после которого белорусы могут ждать «письма счастья»