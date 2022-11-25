Лукашенко рассказал, кто из чиновников "скопытится", если захочет "под плёткой походить"

Опубликовано: 25.11.2022 11:52 , Обновлено: 25.11.2022

Александр Лукашенко заявил 25 ноября на выступлении перед гомельскими чиновниками, что они могут думать о "других вариантах", если не хотят сохранить независимость Беларуси. Но с одной оговоркой.

“Поверьте, время очень серьезное: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах - но это уже без меня”, - заявил он. А потом похвалился, что деревне в Беларуси помогают боьше, чем при Советском союзе.

“Чего вам ещё надо? Хотите под плеткой чьей-то походить, похОдите. Но тогда с вами разговаривать вот в таком составе никто не будет. Возьмут плетку, и будете бежать впереди. Скопытитесь, как в народе говорят, отстанете, вы знаете, что будет”, - предсказал он будуще собравшихся, если не будут “сжимать зубы”.

По его словам, в Гомельской области что-то уже почувствовали, что происходит где-то рядом (Гомельская область граничит с Россией и Украиной). “Так это просто запашок понюхали. Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 25 ноября прибыл в Гомель, чтобы разобраться, почему сельское хозяйство в области упало на 13% за последние пять лет. По его словам, 2023 год будет “лакмусовой бумажкой”, потому что “дальше так жить нельзя”.

Лукашенко рассказал в Гомеле, почему «дальше так жить нельзя»