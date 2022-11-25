В Гродненской области умерло на 31,6% больше коров, чем в прошлом году - Прокуратура

Опубликовано: 25.11.2022 10:37 , Обновлено: 25.11.2022

Прокуратура и КГК собрались на совещание из-за роста падежа крупнорогатого скота в Гродненской области. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что за 10 месяцев 2022 года в организациях АПК Гродненской области погибло 12440 голов крупнорогатого скота (+2988 к показателям аналогичного периода 2021 года). Что означает рост падежа на 31,61%.

Из-за этого областные прокуратура и КГК устроили даже коллегию совместно с “лицами, ответственными за развитие животноводческой отрасли в регионе”, [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/soblyudenie-ekonomicheskikh-interesov-gosudarstva/v-sfere-ekonomiki/sokhrannost-krupnogo/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в пресс-службе Гродненской прокуратуры.

На коллегии прокурор Гродненской области Александр Жуков заявил, что его ведомство провело “значительную работу по наведению порядка в животноводческой отрасли”, но, по его словам, ситуация “не поменялась”. Собравшиеся прокуроры и госконтролеры возложили вину за рост падежа скота на руководителей на местах, а Гродненский облисполком похвалили за “правильно выработанные подходы к решению таких проблем”.

В прокуратуре констатировали, что “в аграрных предприятиях, закрепленных за должностными лицами исполкомов, ситуация с непроизводительным выбытием скота не улучшилась”. Чтобы всё-таки улучшить ситуацию КГК и прокуратура решили “добиваться устранения причин и условий, которые способствуют падежу скота” и “требовать от органов местной власти наведения порядка”. А ещё “обеспечивать привлечение виновных должностных лиц к ответственности”.

Ранее Телеграф сообщил, что в марте 2021 года глава Гродненской оьалсти поделился своей формулой, как добывать больше молока у того же количества коров: “Чтобы было молоко, нужны три “К” - кадры, корма, коровы”.