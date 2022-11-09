Лукашенко рассказал, почему не "стоило собачиться перед народом" с ценами

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.11.2022 12:08 , Обновлено: 09.11.2022

Александр Лукашенко 9 ноября заявил, что считает себя экономистом и на примере цен "Керамина" решил объяснить, как надо устанавливать их в Беларуси.

По его словам редко бывает, когда правительство “может, выполняя поручение президента, забежать намного вперед”. Александр Лукашенко заявил, что белорусское предприятие “Керамин” после выхода постановления правительства о госрегулировани цен №713 снизило цены на 30%. И там образовались очереди покупателей.

“И я так подумал, как экономист: ну от объема, от оборота они ж получат еще большую прибыль. Ну стоило собачиться перед народом и поднимать на заоблачную высоту цены?”, - задался он риторическим вопросам.

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Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко заявил 7 ноября, что считает выстроенную им государственную систему в Беларуси “неплохой”. Но потом признался, что заметил перекосы, например, в ценообразовании, из-за чего пришлось “жимануть”.

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