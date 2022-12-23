Лукашенко рассказал, что будет с зарплатами и пенсиями бюджетников в 2023 году

Опубликовано: 23.12.2022 12:47 , Обновлено: 23.12.2022

Александр Лукашенко 23 декабря собрал совещание, на котором рассказал, что будет с заработной платой бюджетников (медиков, педагогов, военных и других госслужащих) и пенсиями в 2023 году.

Он объяснил, что собрал чиновников, чтобы «с 1 января вся тематика, связанная с повышением заработной платы учителям, врачам, другим бюджетникам, военным, начала работать».

Лукашенко заявил, что в 2022 году надбавки медицинским работникам оставили, потому что после пандемии коронавируса забирать их было «как-то неприлично».

[info_b]Напомним, Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление №111 от 25 ноября, в котором увеличены надбавки к зарплатам врачей и других медицинских работников. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года.[/info_b]

Потом он добавил, что для балансировки «пришлось подтягивать заработную плату» и учителям .

При этом Лукашенко подчеркнул, что теперь в приоритете должны быть «заводы, фабрики, сельское хозяйство и так далее».

Кроме того, он пообещал, что в 2023 году «раза три» поддержит пенсионеров , потому что «они у нас небогатые».

Особое внимание он уделил военным . А именно приказал решить проблему со строительством жилья, чтобы они в случае «не дай бог, войны или еще чего-то» знали, «что семьи будут защищены и у детей будет угол для жизни».

К слову, ранее премьер-министр Беларуси подписал постановление об увеличении базовой ставки, по которой считают зарплату бюджетников, с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 19 декабря. Так, ставку установили на уровне 228 рублей. До этого базовая ставка составляла 212 рублей. То есть, ее подняли на 16 рублей, или 7%.