Минздрав увеличил надбавки белорусским медикам

Опубликовано: 08.12.2022 08:20 , Обновлено: 08.12.2022

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление №111 от 25 ноября, в котором увеличены надбавки к зарплатам врачей и других медицинских работников. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года.

Согласно документу, размер надбавок составляет:

врачам отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации — 255% оклада (+55 п.п. в сравнении с действующей);

медикам со средним медицинским образованием отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации – 120% оклада (+50 п.п.);

врачам приемных отделений – 190% оклада (+55 п.п.);

медработникам со средним медицинским образованием приемных отделений – 100% оклада (+50 п.п.);

врачам отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом) — 190% оклада (+55 п.п.);

медработникам со средним медицинским образованием отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом) – 100% оклада (+50 п.п.);

врачам скорой помощи — 190% оклада (+55 п.п.);

медработникам со средним медицинским образованием скорой помощи – 110% оклада (+50 п.п.);

врачам общей практики, врачам-педиатрам участковым – 190% оклада (+55 п.п.);

медицинским сестрам участковым, медицинским братьям участковым, помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи территориальных участков, медицинским сестрам общей практики, медицинским братьям общей практики, фельдшерам, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе принятым на должность служащего с применением производного наименования «старший», – 100% оклада (+50 п.п.);

остальным врачам — 140% (+55 п.п.);

остальным медработникам со средним медицинским образованием — 85% оклада (+50 п.п.).

Кроме того, постановлением установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности рабочим бюджетных организаций в зависимости от разряда работы:

1-й разряд работы – 90 % базовой ставки;

2-й разряд работы – 80 % базовой ставки;

3-й разряд работы – 75 % базовой ставки;

4-й разряд работы – 70 % базовой ставки;

5-й разряд работы – 65 % базовой ставки;

6-й разряд работы – 60 % базовой ставки.

Надбавки увеличили и другим работникам бюджетных организаций системы здравоохранения.

Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Минздрав отменил «ковидные» надбавки медицинским работникам, но ввел новые «стимулирующие выплаты». Это прописано в указе №206.

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