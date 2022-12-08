Минздрав увеличил надбавки белорусским медикам
Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало постановление №111 от 25 ноября, в котором увеличены надбавки к зарплатам врачей и других медицинских работников. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года.
Согласно документу, размер надбавок составляет:
- врачам отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации — 255% оклада (+55 п.п. в сравнении с действующей);
- медикам со средним медицинским образованием отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации – 120% оклада (+50 п.п.);
- врачам приемных отделений – 190% оклада (+55 п.п.);
- медработникам со средним медицинским образованием приемных отделений – 100% оклада (+50 п.п.);
- врачам отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом) — 190% оклада (+55 п.п.);
- медработникам со средним медицинским образованием отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом) – 100% оклада (+50 п.п.);
- врачам скорой помощи — 190% оклада (+55 п.п.);
- медработникам со средним медицинским образованием скорой помощи – 110% оклада (+50 п.п.);
- врачам общей практики, врачам-педиатрам участковым – 190% оклада (+55 п.п.);
- медицинским сестрам участковым, медицинским братьям участковым, помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи территориальных участков, медицинским сестрам общей практики, медицинским братьям общей практики, фельдшерам, медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе принятым на должность служащего с применением производного наименования «старший», – 100% оклада (+50 п.п.);
- остальным врачам — 140% (+55 п.п.);
- остальным медработникам со средним медицинским образованием — 85% оклада (+50 п.п.).
Кроме того, постановлением установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности рабочим бюджетных организаций в зависимости от разряда работы:
- 1-й разряд работы – 90 % базовой ставки;
- 2-й разряд работы – 80 % базовой ставки;
- 3-й разряд работы – 75 % базовой ставки;
- 4-й разряд работы – 70 % базовой ставки;
- 5-й разряд работы – 65 % базовой ставки;
- 6-й разряд работы – 60 % базовой ставки.
Надбавки увеличили и другим работникам бюджетных организаций системы здравоохранения.
Подробнее с документом можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, Минздрав отменил «ковидные» надбавки медицинским работникам, но ввел новые «стимулирующие выплаты». Это прописано в указе №206.