Лукашенко приказал посчитать квартиры у белорусских торговцев

Опубликовано: 31.10.2022 12:23 , Обновлено: 31.10.2022

Александр Лукашенко 31 октября заявил, что белорусы, которые владеют магазинами и торговыми точками, могут столкнуться с "последствиям, в случае если начнут их закрывать на фоне введённого правительственными чиновниками госрегулирования цен.

“Те, кто сегодня выставляет государству требования непонятно какие, незаконные и не хотят работать по правилам, которые нами установлены, они должны за это отвечать. Вы взяли какую-то точку, магазин - идите, работайте. - “Мы бросим, уйдем”. Хорошо, с определенными последствиями. Я вас тоже об этом предупреждал. Уходите, мы никого не держим. Но последствия будут очень серьезными”, - пригрозил он бизнесменам.

Лукашенко потребовал, чтобы ИП «не втюхивали непонятно какой товар по дешевке»

По словам Александра Лукашенко, у таких белорусов надо посчитать количество квартир. И не только.

“Мы на всю собственность посмотрим, если они не будут работать по правилам. Мы не хотим, чтобы они работали в убыток. Это нельзя допустить. Не надо, чтобы мы устанавливали цены. Это они пусть устанавливают цены. Но по тем правилам, которые определяет государство. Это принципиально”, - снова пригрозил Александр Лукашенко бизнесменам.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси разработали специальную памятку для индивидуальных предпринимателей (ИП), где расписали, как им работать согласно новой системе регулирования цен (постановление №713).

В МАРТ Беларуси объяснили ИП, как по-новому устанавливать цены

Напомним, что в Барановичах утром 27 октября индивидуальные предприниматели закрыли свои торговые павильоны на рынках по всему городу. Они объяснили это новым регулированием цен. Такое же произошло и в других городах Беларуси.

В МАРТ Беларуси объяснили ИП, как по-новому устанавливать цены