Лукашенко потребовал, чтобы ИП «не втюхивали непонятно какой товар по дешевке»

Опубликовано: 31.10.2022 12:13 , Обновлено: 31.10.2022

Александр Лукашенко 31 октября на встрече с премьер-министром Романом Головченко, его заместителем Николаем Снопковым и другими чиновниками, потребовал «помочь ипэшникам», чтобы они «не ездили по закоулкам» заграницу, и не мешали работать «Беллегпрому».

По словам Лукашенко, власти не раз поднимали вопрос, как «так называемые ипэшники возят товар, и у которых нет даже накладных на этот товар», передает госагентство БелТА.

Тогда он поручил «помочь» им создать оптовые поставки продукции «прямо в Беларусь».

«Чтобы они не ездили по закоулкам России, Турции или Китая. Им там втюхивают этот товар без накладных. Непонятно, по каким ценам. Да и сертификаты не всегда нормальные», — заявил Лукашенко.

Теперь он потребовал вернуться к этим вопросам и «не обижать» индивидуальных предпринимателей. Они, по его убеждению, должны сами работать «прозрачно» и не мешать легкой промышленности.

«Потому что они привозят товар порой непонятно какой, по дешевке его тут втюхивают нашим людям. А легкая промышленность своя постоянно падает. Об этом Лугина [глава концерна «Беллегпром» недавно говорила», — подчеркнул Лукашенко.

Кстати, 30 октября глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина в эфире гостелеканала «Беларусь 1» назвала три причины, почему белорусская одежда не может стоить дешево.

Белорусская одежда не может быть дешевой — Глава «Беллегрома». Почему?

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 27 октября на встрече с Лугиной призвал не забывать и о белорусском рынке, который, по его словам, когда-то отдали «непонятно кому».

«Сюда возили от тряпья — секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тыс. предприятий легпрома, там у нас была дыра», — сказал Лукашенко.

Лукашенко приказал «Беллегпрому» занять белорусский рынок, который отдали «непонятно кому»