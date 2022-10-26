"Не чапай, бо лясне" - Беллегпром выпустил носки для "тутэйшых"

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Опубликовано: 26.10.2022 20:00 , Обновлено: 26.10.2022

Государственный концерн "Беллегпром" сообщил, что выпустил носки с надписями на белорусском языке. Отличная идея. Правда, одно слово вызывает вопросы.

“Брестский чулочный комбинат реализовал давний замысел - носки с надписями по-белорусски”, - сообщили в госконцерне. И заявили, что в коллекцию вошли носки с “благозвучными белорусскому уху словами”: “Тутэйшы”, «Прыгажуня», “Родная”. А также современными: «Хавайся ў бульбу», «Не чапай, бо лясне».

Кажется, создатели носочной коллекции забыли или не читали белорусскую литературу. Слово «тутэйшы» стало культовым после написания Янкой Купалой сатирической пьесы “Тутэйшыя”, где использовалось для обличения белорусов, забывших свои корни и стесняющихся называться, собственно, белорусами. Именно такие (например, Микита Зносак) в пьесе использовали слово “тутэйшыя” для самоназвания, т.е. “здешние” или “местные”.

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В концерне рассказали, что все носки по замыслу создателей могут быть частью как женского, так и мужского гардеробов. Нужно только выбрать свой размер в магазинах более чем 30 городов Беларуси.