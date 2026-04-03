Лукашенко предупредил белорусов с 2-3 авто на семью – «Цены движутся»

Опубликовано: 03.04.2026 14:56 , Обновлено: 03.04.2026

Президент Александр Лукашенко прокомментировал рост цен на топливо в Беларуси. По его мнению, ситуация в Республике "ещё терпимая". Однако для семей, в которых есть не один, а по 2-3 автомобиля, глава государства сделал важное предупреждение: "Цены движутся".

Повсеместное подорожание топлива Лукашенко связал с развязанной на Ближнем Востоке войной, но пообещал, что в Беларуси процесс подорожания энергоресурсов продолжит строго контролировать государство.

“У нас ещё терпимо. Едут все заправляться к нам. Вот эти все “вражеские” государства (я, конечно, их врагами не считаю). Едут в “диктатуру” заправляться. С Украины, правда, не едут. Потому что там они границу полностью закрыли. Приедут - пусть заправляются. Мы не против”, - пообещал не вводить никаких ограничений на заправку топливом для иностранцев Лукашенко.

О возможном введении подобных мер в приграничье ранее заявляли, к примеру, польские власти. У белорусов же, по мнению Лукашенко, по сравнению с другими странами сегодня “более выгодные условия”.

“Тем не менее цены движутся. И это не от нас зависит. Мы же войну на Ближнем Востоке не начинали и четверть природного газа и нефтепродуктов мы там в Ормузском проливе не блокировали. Но мир взаимозависим. Поэтому, покупая по два-три автомобиля на семью, надо помнить, что бесплатного бензина нет”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

Он пояснил, что цена на автомобильное топливо в Беларуси напрямую зависит от цен на сырьё, а его по большей части страна импортирует. Недавнее вынужденное повышение цен на бензин и дизель Лукашенко пообещал скорректировать повышением зарплат.

“Если даже где-то цены подвинулись, тоже контролируем, мы на эту копеечку пытаемся как-то повысить заработную плату. Я знаю, что не богато живем. Но жить можно”, - резюмировал глава государства.

Напомним, в Беларуси недавно решили поднять цены на топливо. Концерн “Белнефтехим” объявил пока о двух плановых повышениях. Первое произошло 28 марта, второе намечено на эту субботу, 4 апреля. В результате общее повышение цены составит 7 копеек для всех основных видов автомобильного топлива.

Белнефтехим предупредил о подорожании бензина и дизеля. Будет дважды за неделю

При этом в компании “Белоруснефть” уже констатировали заметный рост объёма продаж автомобильного топлива на заправочных станциях (АЗС) в приграничных регионах. Наметившийся ажиотаж назвали “нестабильным” и заверили, что готовы к нему. Опасаться нехватки топлива белорусским водителям не стоит?

Спрос на топливо в приграничье Беларуси вырос на 20% — «Белоруснефть»