«Должны понимать» - На госТВ объяснили, почему в сельмаге на Брестчине иногда «невозможно потратить деньги»

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2025 12:19 , Обновлено: 10.07.2025

Власти Барановичского района Брестской области отреагировали на обращение жителей деревни Добрый бор, которые на днях пожаловались на недостаточный ассортимент местного сельского магазина. Заместитель председателя райисполкома Денис Горновский в эфире гостелеканала ОНТ объяснил, почему в сельском магазине порой "невозможно потратить деньги".

Представитель районных властей вместе с журналистами гостелеканала сам приехал в деревню, жители которого пожаловались на то, что в выходные порой не могут купить в местном магазине базовых продуктов - молока, хлеба, мороженого детям. На нехватку самых необходимых продуктов пожаловалась в TikTok семейная пара, которая проводит в деревне всё лето.

В сюжете ОНТ же продемонстрировали полные полки магазина, забитые молочкой и мясной продукцией холодильники и заявили, что опустошаются они лишь в выходные, когда в деревню приезжают “дачники”, из-за чего, по словам авторов сюжета, “впервые за долгое время образовался ажиотаж”.

“Немного не рассчитали”, - так объяснила ситуацию, на которую пожаловались авторы ролика из TikTok продавец сельмага. “Конечно, если бы такого наплыва людей не было, всего бы хватило. В понедельник бы всё завезли снова. Выбор у нас есть”, - заверила она.

В свою очередь заместитель председателя райисполкома Денис Горновский заявил, что на сегодняшний день “вообще отсутствует вопрос понятия дефицита товара” и любой товар в сельскую местность “готовы привезти”. При этом чиновник признал, что рассчитывать на такой же широкий ассортимент, как в супермаркетах крупных городов, на постоянной основе сельчанам не стоит.

“Должны понимать, что в сельской местности не всегда будет ассортимент тортов. Не всегда будет, например, скумбрия копченая”, - пояснил Горновский, отметив, что при необходимости покупатель может оставить заявку на конкретный товар, а продавец передаст её на райпо. “И на следующий день мы привозим этот товар”, - заверил Горновский.

Чиновник также признал, что “иногда возникают вопросы по качеству обслуживания в сельской местности”, но заверил, что их “всегда оперативно решают”. Об этом же в сюжете ОНТ заявил и* представитель Барановичского районного потребительского общества Анатолий Лещинский*.

“За последнее время обращения граждан практически нет. Первоначально, лет 5-7 назад, было очень много обращений, особенно на автолавки, на их работу, на их обеспечение”, - заявил Лещинский, отметив, что сейчас ситуация изменилась.

Он также объяснил, что на что ориентируются сельские магазины при закупках и выборе ассортимента:

на количество населения,

на минимальный ассортиментный перечень, который включает обязательные товары - хлебобулочные изделия, молочные продукты.

В жалобах же сельчан на качество торгового обслуживания авторы сюжета усмотрели признаки “потребительского экстремизма” , а прокурор Барановичской межрайонной прокуратуры Александр Карлюк предупредил об уголовной ответственности.

“Органы прокуратуры на постоянной основе осуществляется мониторинг размещаемой информации в сети интернет. При необходимости проводятся надзорно-аналитические мероприятия. На особым контроле находятся вопросы соблюдения государственных социальных стандартов”, - заявил прокурор и призвал белорусов “не распространять недостоверные данные, поскольку это может иметь негативные последствия”.

[info_b]Статья 369-1 Уголовного кодекса Беларуси предусматривает ответственность за дискредитацию Республики Беларусь. Под этим термином понимается следующее: “распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций, дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, направленное на причинение существенного вреда государственным или общественным интересам”. Наказание по этой статье -вплоть до лишения свободы на на срок до четырех лет со штрафом .[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что жители деревни Добрый бор Барановичского района Брестской области на днях выложили на видеоплатформе TikTok обращение к районным властям с требованием решить проблему с местным магазином. По словам авторов ролика, несмотря на то, что сама торговая точка исправно работает, потратить деньги там “просто невозможно” из-за недостаточного ассортимента.

«Это наша боль!» — Жители деревни под Барановичами пожаловались на сельский магазин, где «невозможно потратить деньги»