«Должны понимать» - На госТВ объяснили, почему в сельмаге на Брестчине иногда «невозможно потратить деньги»
Власти Барановичского района Брестской области отреагировали на обращение жителей деревни Добрый бор, которые на днях пожаловались на недостаточный ассортимент местного сельского магазина. Заместитель председателя райисполкома Денис Горновский в эфире гостелеканала ОНТ объяснил, почему в сельском магазине порой "невозможно потратить деньги".
Представитель районных властей вместе с журналистами гостелеканала сам приехал в деревню, жители которого пожаловались на то, что в выходные порой не могут купить в местном магазине базовых продуктов - молока, хлеба, мороженого детям. На нехватку самых необходимых продуктов пожаловалась в TikTok семейная пара, которая проводит в деревне всё лето.
В сюжете ОНТ же продемонстрировали полные полки магазина, забитые молочкой и мясной продукцией холодильники и заявили, что опустошаются они лишь в выходные, когда в деревню приезжают “дачники”, из-за чего, по словам авторов сюжета, “впервые за долгое время образовался ажиотаж”.
“Немного не рассчитали”, - так объяснила ситуацию, на которую пожаловались авторы ролика из TikTok продавец сельмага. “Конечно, если бы такого наплыва людей не было, всего бы хватило. В понедельник бы всё завезли снова. Выбор у нас есть”, - заверила она.
В свою очередь заместитель председателя райисполкома Денис Горновский заявил, что на сегодняшний день “вообще отсутствует вопрос понятия дефицита товара” и любой товар в сельскую местность “готовы привезти”. При этом чиновник признал, что рассчитывать на такой же широкий ассортимент, как в супермаркетах крупных городов, на постоянной основе сельчанам не стоит.
“Должны понимать, что в сельской местности не всегда будет ассортимент тортов. Не всегда будет, например, скумбрия копченая”, - пояснил Горновский, отметив, что при необходимости покупатель может оставить заявку на конкретный товар, а продавец передаст её на райпо. “И на следующий день мы привозим этот товар”, - заверил Горновский.
Чиновник также признал, что “иногда возникают вопросы по качеству обслуживания в сельской местности”, но заверил, что их “всегда оперативно решают”. Об этом же в сюжете ОНТ заявил и* представитель Барановичского районного потребительского общества Анатолий Лещинский*.
“За последнее время обращения граждан практически нет. Первоначально, лет 5-7 назад, было очень много обращений, особенно на автолавки, на их работу, на их обеспечение”, - заявил Лещинский, отметив, что сейчас ситуация изменилась.
Он также объяснил, что на что ориентируются сельские магазины при закупках и выборе ассортимента:
- на количество населения,
- на минимальный ассортиментный перечень, который включает обязательные товары - хлебобулочные изделия, молочные продукты.
В жалобах же сельчан на качество торгового обслуживания авторы сюжета усмотрели признаки “потребительского экстремизма” , а прокурор Барановичской межрайонной прокуратуры Александр Карлюк предупредил об уголовной ответственности.
“Органы прокуратуры на постоянной основе осуществляется мониторинг размещаемой информации в сети интернет. При необходимости проводятся надзорно-аналитические мероприятия. На особым контроле находятся вопросы соблюдения государственных социальных стандартов”, - заявил прокурор и призвал белорусов “не распространять недостоверные данные, поскольку это может иметь негативные последствия”.
[info_b]Статья 369-1 Уголовного кодекса Беларуси предусматривает ответственность за дискредитацию Республики Беларусь. Под этим термином понимается следующее: “распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Республики Беларусь, правовом положении граждан в Республике Беларусь, деятельности государственных органов, Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, военизированных организаций, дискредитирующих Республику Беларусь, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, направленное на причинение существенного вреда государственным или общественным интересам”. Наказание по этой статье -вплоть до лишения свободы на на срок до четырех лет со штрафом .[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что жители деревни Добрый бор Барановичского района Брестской области на днях выложили на видеоплатформе TikTok обращение к районным властям с требованием решить проблему с местным магазином. По словам авторов ролика, несмотря на то, что сама торговая точка исправно работает, потратить деньги там “просто невозможно” из-за недостаточного ассортимента.
«Это наша боль!» — Жители деревни под Барановичами пожаловались на сельский магазин, где «невозможно потратить деньги»