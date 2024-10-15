Лукашенко потребовал установить "определённый контроль за определёнными семьями". Кому из белорусов запретил "давать деньги в руки"?

Опубликовано: 15.10.2024 13:35 , Обновлено: 15.10.2024

Во вторник, 15 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание по вопросу совершенствования социальной поддержки населения. В числе прочего он потребовал усилить адресность социальной поддержки, которую государство оказывает семьям с детьми, потребовав "установить определённый контроль за определёнными семьями".

“Позицию мою вы знаете: мы должны поддерживать тех, кого надо поддерживать, а тот, кто должен работать и зарабатывать сам, - должен работать и зарабатывать”, - заявил Лукашенко, обращаясь к присутствовавшим чиновникам. По информации Администрации президента, на совещании, в числе прочих, присутствовали вице-премьер Игорь Петришенко, Министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко и министр финансов Юрий Селиверстов.

Лукашенко посетовал на те случаи, когда социальная поддержка многодетным семьям “не доходит непосредственно до детей из-за нерадивых родителей”.

“Что тут темнить друг перед другом - много ещё семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги, потому что через двое суток этих денег не становится, они исчезают, пропиваются, откровенно говоря”, - пояснил он, потребовав от уполномоченных ведомств “установить определённый контроль за определёнными семьями” и не допускать иждивенчества.

При этом Лукашенко потребовал, чтобы в сфере социальной поддержки ведомства также “учитывали нынешнюю непростую ситуацию” и прежде, чем принять то или иное решение, касающееся соцподдержки граждан, оценивало “какой от этого будет эффект”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё летом этого года Лукашенко потребовал от Министерства труда и социальной защиты усовершенствовать систему поддержки многодетных семей, чтобы “исключить случаи злоупотребления со стороны нерадивых родителей”.

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Тем временем глава ведомства Наталия Павлюченко на днях рассказала, что в Беларуси планируют продлить программу семейного капитала, на который могут рассчитывать семьи, где воспитывается трое или больше детей до 18 лет. На сегодняшний день сумма семейного капитала составляет 31 480 рублей.

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