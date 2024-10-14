В Минтруда пообещали продлить программу семейного капитала в Беларуси. На сколько?

Опубликовано: 14.10.2024 15:07 , Обновлено: 15.10.2024

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко рассказала, планирует ли государство продлить программу семейного капитала в следующем году. Напомним, такая возможность предусмотрена для семей, где воспитывается трое или больше детей до 18 лет. Размер выплаты на сегодняшний день составляет 31 480 белорусских рублей.

Наталия Павлюченко отметила, что за период действия в Беларуси программы семейного капитала количество многодетных семей увеличилось в 2 раза, чему, по её мнению, способствовала и сама инициатива. В связи с этим программу решили продлить на следующую пятилетку. По словам министра, уже соответствующий проект указа находится на рассмотрении президента.

Помимо прочего, документ предусматривает ряд мер, на которые также был запрос со стороны населения. В частности, по словам Наталии Павлюченко, речь идёт об использовании денежных средств на покупку технических средств социальной реабилитации, поскольку во многих семьях есть инвалиды.

На что можно потратить семейный капитал?

Первоначально тратить средства можно было только тогда, когда ребёнку исполнится 18 лет. Предусматривалось, что они пойдут на улучшение жилищных условий, медицинские услуги или образование. Однако с 2020 года белорусские власти разрешили использовать семейный капитал на те же цели досрочно, то есть ждать совершеннолетия теперь необязательно.

[info_b]К слову, с 1 января 2024 года сумма семейного капитала выросла на 5,1%, составив тем самым 31,480 белорусских рублей. Ранее многодетные семьи получали единовременную выплату в размере 25950 рублей.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси продлили действие социальных скидок для уязвимой части населения. Так, воспользоваться льготами можно до 1 января 2025 года. Напомним, программа действует уже третий год и позволяет сэкономить на продуктах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и малообеспеченным жителям Республики.

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