Минтруда пообещало увеличить надбавки молодым специалистами и еще одной категории белорусов. Когда и на сколько?

Опубликовано: 03.10.2024 17:17 , Обновлено: 03.10.2024

На выездном заседании президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси 3 октября министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко сообщила о планах увеличить надбавку в 2025 году к зарплатам молодых специалистов, а также белорусов, работающих в сельской местности.

Как передали в Telegram-канале Минтруда, с 1 января 2025 года планируется повысить надбавку за работу в сельской местности с 15% базовой ставки (38 рублей) до 40% (101 рубль). То есть надбавка должна вырасти на 63 рубля.

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Базовая ставка – это определяемая правительством величина, на основании которой через систему коэффициентов и доплат формируют зарплату работников бюджетной сферы. Как правило, оклад в бюджетных организациях рассчитывается по формуле «базовая ставка х коэффициент разряда».

С 1 сентября размер базовой ставки в Беларуси составляет 253 рубля.

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На сколько планируют повысить надбавку молодым специалистам, в Минтруда не сообщили (сейчас - 10% от оклада). “Кроме этого, в 2025 году (как и на протяжении последних трех лет) будут увеличены размеры надбавки за работу в отрасли”, - добавила министр Павлюченко.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября утвердил прогноз правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны в 2025 году. Посмотрели, стоит ли белорусам рассчитывать на рост доходов в ближайший год и какой уровень инфляции заложило правительство в своих документах.

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