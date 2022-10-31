Белорусская одежда не может быть дешевой — Глава «Беллегрома». Почему?

Опубликовано: 31.10.2022 10:23 , Обновлено: 31.10.2022

Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина в эфире гостелеканала «Беларусь 1» назвала три причины, почему белорусская одежда не может стоить дешево.

Это, по ее словам, «дизайн, качество и надежность».

Лугина отметила, что видела за границей, как там работает торговля, Она убеждена, что «именно цена / качество — лучше белорусских производителей нет».

«У нас нет относительно дешевого товара априори, потому что все качественные характеристики как по ткани, как по дизайну, как обработки (технологические узлы, операции)», — сказала глава «Беллегпрома».

При этом добавила, что в Беларуси шьют как одежду премиум-класса, так и более дешевую.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 27 октября на встрече с Лугиной заявил, что у «Беллегпрома» теперь есть шанс занять на российском и белорусском рынках нишу, которую покинули зарубежные компании.

Он призвал не забывать и о белорусском рынке, который, по его словам, когда-то отдали «непонятно кому».

«Сюда возили от тряпья — секонд-хенд до брендов. И у нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, их больше 2 тыс. предприятий легпрома, там у нас была дыра», — сказал Лукашенко.

Лукашенко приказал «Беллегпрому» занять белорусский рынок, который отдали «непонятно кому»

Кстати, накануне «Беллегпром» сообщил, что выпустил носки с надписями на белорусском языке. В коллекцию вошли носки с «благозвучными белорусскому уху словами»: «Тутэйшы», «Прыгажуня», «Родная». А также современными: «Хавайся ў бульбу», «Не чапай, бо лясне».

«Не чапай, бо лясне» — Беллегпром выпустил носки для «тутэйшых»