Лукашенко пообещал платить по валютным кредитам Запада рублями

Опубликовано: 31.10.2022 16:08 , Обновлено: 31.10.2022

Александр Лукашенко 31 октября на встрече с премьер-министром Романом Головченко, заявил, что Беларусь продолжит выплачивать Западу долги по кредитам в белорусских рублях.

По словам Лукашенко, «мы надежные плательщики» и готовы отдавать долги. Но Запад «отказался принимать» как валюту, так и белорусские рубли.

Он заявил, что приказал и дальше выплачивать кредиты, но в белорусских рублях.

«Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, — ради бога. Не созреют — что ж», — цитирует его пресс-служба.

О том же заявлял и министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Он рассказал, что в 2023 году власти Беларуси будут платить “недружественным” кредиторам белорусскими рублями. А дружественных Россию и Китай попросят не требовать выплат вообще.

[info_b]Кстати, Беларусь оказалось в лидерах ЕАЭС по посту внешнего долга (+4,3%). При этом внешний долг снизился почти у всех стран ЕАЭС в процентах к ВВП, сообщило российское агентство «Спутник».[/info_b]

Минфин Беларуси пообещал недругам платить по кредитам рублями, а Россию и Китай попросит подождать

Ранее Телеграф писал, что Минфин Беларуси перечислил причитающиеся Всемирному банку деньги в «Беларусбанк». Там объяснили это санкциями ЕС и США против Нацбанка Беларуси, который «не позволяет проводить расчеты в евро и долларах».

Минфин Беларуси перечислил причитающиеся Всемирному банку деньги в «Беларусбанк»