Лукашенко подписал закон о повышении пенсий и матпомощи ветеранам. Какие льготы для вдов военных?
Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 ноября подписал закон "Об изменении законов по вопросам ветеранов". Как заявили в пресс-службе главы государства, документ приняли для "повышения социальной защищенности" ветеранов и пострадавших от войн людей.
Вот что закон, по информации пресс-службы, предусматривает для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), которых наградили орденами или медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу (приравниваются к участникам ВОВ):
- увеличение размера ежемесячного повышения к пенсии с 50% до 250% минимальной пенсии по возрасту (или с 55 до 274 рублей по состоянию на ноябрь 2024 года),
- увеличение размера ежегодной помощи ко Дню Победы,
- материальная помощь в размере 10 базовых величин (400 рублей сейчас) на оздоровление при невозможности его прохождения в санатории.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу, закон устанавливает:
- увеличение ежемесячного размера повышения к пенсии с 50% до 100% минимальной пенсии по возрасту (с 55 до 110 рублей),
- внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения,
- внеочередная госпитализация,
- первоочередной прием в государственных органах и других организациях независимо от формы собственности.
Вот какие льготы для бывших узников фашизма:
- бесплатное обеспечение лекарствами и техническими средствами социальной реабилитации,
- бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление,
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
Минтруда повысило БПМ, а значит, и детские пособия с доплатами к пенсиям белорусов. На сколько?
Для ветеранов боевых действий на территориях других государств закон установил снижение пенсионного возраста на 5 лет (для людей, получивших статус инвалида в мирное время), а также те же льготы (бесплатное обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение и пр.), что и бывшим узникам фашизма.
Для вдов погибших военнослужащих, не вступивших в новый брак, закон предусматривает медицинские льготы (наравне с родителями погибших военнослужащих): бесплатное обеспечение лекарствами и санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Повышение к пенсии в размере 100% минимальной пенсии по возрасту документ установил для вольнонаемных людей, которых направили для работы в Афганистан в период 1979-1989 годов.
Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко 29 октября подписал указ № 402 “О социальной поддержке”. Среди прочего документ включает отмену ограничения на размер пенсий работающих пенсионеров и снижение требования по страховому стажу для матерей четырех и более детей.
Лукашенко отменил ограничение по пенсиям работающих белорусов и снизил требование по страховому стажу для других