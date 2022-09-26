В Минобразования Беларуси рассказали, почему приказали закрыть 20 частных школ из 35

Опубликовано: 26.09.2022 13:09 , Обновлено: 03.10.2022

В министерстве образования заявили, что проводят "жёсткую ревизию" частных образовательных заведений в Беларуси. 8 частных школ уже закрыли, ещё 12 получили от чиновников предписания о прекращении деятельности.

По некоторым данным, в Беларуси всего 35 частных школ на всю страну.

В министерстве образования настаивают, что все закрытия стали результатом проверок. А министр образования Андрей Иванец и вовсе пообещал, что уже на текущей неделе может быть принять закон о лицензировании частных учебных заведений, чтобы “навести порядок” в частных учебных заведениях.

Андрей Иванец заявил в эфире “Беларусь 1”, что одной из главных претензий к частным школам является их сотрудничество с заграничными странами.

“Конечно, это недопустимо, чтобы иностранные государства каким-либо образом вмешивались в образование и воспитание нашего подрастающего поколения”, — заявил чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко приказал “зачистить до невозможности” все частные школы и другие учебные заведения. О чем заявил на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем 20 сентября.

Лукашенко приказал «зачистить» частные школы — «Клоака антигосударственная»