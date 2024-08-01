Лукашенко объявил конкурс на право импорта алкоголя в Беларусь. Кто выберет победителей?
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля подписал указ № 306 "О проведении конкурсов на право осуществления импорта алкогольной продукции". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В документе прописали, как организуют и проведут конкурс среди юридических лиц, которые получат “исключительное право” государства на импорт алкогольной продукции.
Победителей выберет межведомственная комиссия, куда войдут представители:
- Управления делами президента.
- Комитета государственной безопасности (КГБ).
- Министерства внутренних дел (МВД).
- Министерства по налогам и сборам (МНС).
- Государственного таможенного комитета (ГТК).
- Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
- Минитерства финансов.
- Министерства экономики.
- Министерства здравоохранения.
- И “других заинтересованных органов”.
А главой комиссии станет министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. В указе президента прописали:
- полномочия комиссии,
- правила ее формирования и работы,
- порядок оценки конкурсных предложений и выбора победителей,
- и другое.
Перечень победителей конкурса утвердит президент. Они должны будут предоставлять МАРТ сведения об объемах ввоза в Беларусь алкогольной продукции, ее продаже и остатках.
[info_b]Подробно с текстом указа Лукашенко можно ознакомиться здесь. [/info_b]
Ранее Telegraf.news сообщал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Богданов рассказал о товарах и услугах, цены на которые запланировали повысить до конца текущего года. Среди прочего это алкоголь, сигареты, спирт, автомобильный бензин, дизельное топливо.
В МАРТ назвали товары и тарифы, цены на которые запланировали повысить до конца 2024 года
К слову, в мае 2024 года МАРТ повысил минимальные цены на алкоголь. Причиной увеличения стоимости в ведомстве назвали изменение ставок акцизов и “рост материальных затрат”.
МАРТ поднял цены на алкоголь в Беларуси из-за «роста материальных затрат». На сколько?