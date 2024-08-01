Лукашенко объявил конкурс на право импорта алкоголя в Беларусь. Кто выберет победителей?

Опубликовано: 01.08.2024 17:20 , Обновлено: 01.08.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля подписал указ № 306 "О проведении конкурсов на право осуществления импорта алкогольной продукции". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В документе прописали, как организуют и проведут конкурс среди юридических лиц, которые получат “исключительное право” государства на импорт алкогольной продукции.

Победителей выберет межведомственная комиссия, куда войдут представители:

Управления делами президента. Комитета государственной безопасности (КГБ). Министерства внутренних дел (МВД). Министерства по налогам и сборам (МНС). Государственного таможенного комитета (ГТК). Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Минитерства финансов. Министерства экономики. Министерства здравоохранения. И “других заинтересованных органов”.

А главой комиссии станет министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. В указе президента прописали:

полномочия комиссии,

правила ее формирования и работы,

порядок оценки конкурсных предложений и выбора победителей,

и другое.

Перечень победителей конкурса утвердит президент. Они должны будут предоставлять МАРТ сведения об объемах ввоза в Беларусь алкогольной продукции, ее продаже и остатках.

[info_b]Подробно с текстом указа Лукашенко можно ознакомиться здесь. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Богданов рассказал о товарах и услугах, цены на которые запланировали повысить до конца текущего года. Среди прочего это алкоголь, сигареты, спирт, автомобильный бензин, дизельное топливо.

В МАРТ назвали товары и тарифы, цены на которые запланировали повысить до конца 2024 года

К слову, в мае 2024 года МАРТ повысил минимальные цены на алкоголь. Причиной увеличения стоимости в ведомстве назвали изменение ставок акцизов и “рост материальных затрат”.

МАРТ поднял цены на алкоголь в Беларуси из-за «роста материальных затрат». На сколько?