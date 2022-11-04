Лукашенко обвинил в инфляции «вертолетные деньги» Запада

Опубликовано: 04.11.2022 12:23 , Обновлено: 04.11.2022

Александр Лукашенко 4 ноября заявил, что в инфляции виноваты «вертолетные деньги» западных стран. Об этом он сказал во время посещения Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Пуховичском районе.

«Сегодняшняя инфляция, которую мы завозим в основном к себе, — это инфляция, созданная Соединенными Штатами Америки. И отчасти Евросоюзом: вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали», — процитировало его госагентство БелТА.

Но, по словам Лукашенко, главное не это. А то, что все экономики, как в Беларуси, «должны были рухнуть».

«И они сегодня валятся, разваливаются. И последствия Россия ощущает, и еще больше ощутит», — подчеркнул он.

Также Лукашенко считает, что в экономических проблемах виноват коронавирус, вспыхнувший в конце 2019-го — начале 2020 года. По его мнению, его создали искусственно, «чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства».

Ранее Телеграф писал, что 31 октября премьер правительства Беларуси Роман Головченко рассказал, как все, по его мнению, хорошо складывается для белорусской экономики. Такой оптимизм он излучал в Беларуси спустя пару дней после того, как назвал 2022 год самым тяжёлым.

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А 25 октября он согласовал параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год. Так, ВВП должен вырасти на 3,8%, а инфляция не должна быть более 7-8%.

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