Лукашенко приказал чиновникам брать под контроль иностранные предприятия

Опубликовано: 12.12.2022 12:13 , Обновлено: 12.12.2022

Александр Лукашенко 12 декабря после назначения председателей местных органов власти приказал им «брать в руки» иностранные предприятия, которые ушли с белорусского рынка.

«Кто-то там ушел, пришел. Они же технологии привезли, оборудование. Они инвестировали. А вот вернем мы их обратно или нет — вопрос», — заявил он.

Лукашенко приказал «сразу же брать в руки это предприятие».

«С этого момента это ваша собственность», — добавил он.

Кстати, ранее Лукашенко отдавал похожее распоряжение главе концерна «Беллепром» Татьяне Лугиной. Он приказал занять белорусский рынок, который, по его словам, когда-то отдали «непонятно кому». А также занять нишу, которую покинули зарубежные компании, и на российском рынке.