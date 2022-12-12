Лукашенко приказал чиновникам брать под контроль иностранные предприятия
Александр Лукашенко 12 декабря после назначения председателей местных органов власти приказал им «брать в руки» иностранные предприятия, которые ушли с белорусского рынка.
«Кто-то там ушел, пришел. Они же технологии привезли, оборудование. Они инвестировали. А вот вернем мы их обратно или нет — вопрос», — заявил он.
Лукашенко приказал «сразу же брать в руки это предприятие».
«С этого момента это ваша собственность», — добавил он.
Кстати, ранее Лукашенко отдавал похожее распоряжение главе концерна «Беллепром» Татьяне Лугиной. Он приказал занять белорусский рынок, который, по его словам, когда-то отдали «непонятно кому». А также занять нишу, которую покинули зарубежные компании, и на российском рынке.
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