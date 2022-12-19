Беларусь не договорилась с Россией по цене на газ на 2023 год — Минэнерго

Опубликовано: 19.12.2022 10:30 , Обновлено: 19.12.2022

Беларусь и Россия пока не договорились о цене на газ в 2023 году. Об этом сообщил глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич 19 декабря.

Он отметил, что переговоры с Россией продолжаются и назвал вопрос «чувствительным». По его словам, на встречах, среди прочего, «учитывают внешние факторы».

Министр также отметил, что Беларусь «своевременно» показала России свои предложения по цене на газ на 2023 год, а также по созданию объединенного рынка газа Союзного государства.

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Отметим, что в середине ноября в белорусском Мингазе сообщили, что все 4 подземных газовых хранилища Беларуси с общим резервом газа более 1,5 млрд.м3 заполнили на 100%. Общее потребление газа в год в Беларуси составляет, примерно, около 20 млрд кубометров.

В 2022 году Беларусь закупала у России газ по $128,5 за 1 тыс. кубометров. А с апреля оплата происходит в российских рублях.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что если в России цена будет 60-80 долларов за тысячу кубометров, а Беларусь будет получать по 120, то это не равные условия. Он планирует обсудить «проблему по энергоносителям» с Владимиром Путиным.