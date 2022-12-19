В Кремле «абстрагировались» от переговоров по цене на газ для Беларуси

Опубликовано: 19.12.2022 16:00 , Обновлено: 19.12.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 декабря прокомментировал переговоры по поводу цены на газ для Беларуси на 2023 год.

Он назвал разговоры о том, что Беларуси «пытается выторговать себе наиболее благоприятные условия» «теориями заговора» и «газетными “утками».

Также представитель Кремля заявил: «если абстрагироваться от того, что газовый вопрос стоит на повестке дня, то Беларусь уже сейчас и не первый год имеет абсолютно льготные условия».

[info_b]В 2022 году Беларусь закупала у России газ по $128,5 за 1 тыс. кубометров. А с апреля оплата происходит в российских рублях.[/info_b]

Напомним, 19 декабря белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, что Беларусь и Россия пока не договорились о цене на газ в 2023 году.

Он отметил, что переговоры с Россией продолжаются и назвал вопрос «чувствительным». По его словам, на встречах, среди прочего, «учитывают внешние факторы».

А ранее Александр Лукашенко заявил, что если в России цена будет 60-80 долларов за тысячу кубометров, а Беларусь будет получать по 120, то это не равные условия. Он планирует обсудить «проблему по энергоносителям» с Владимиром Путиным 19 декабря.