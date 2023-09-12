Лук от Br0,65, томат Br0,6 - В Белкоопсоюзе рассказали, за сколько скупают овощи у белорусов. А почем картошку?
Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза, рассказала по чем ведомство скупает у населения овощи.
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По состоянию на 8 сентября закупочные цены в Белкоопсоюзе были такими (за кило):
- картофель - Br0,3-0,6;
- огурцы - Br1,1-1,6;
- томаты - Br0,6-1,1;
- капуста - Br0,5-0,7;
- свекла - Br0,4-0,6;
- морковь - Br0,45-0,9;
- лук репчатый - Br 0,65-1,1;
- чеснок - Br3-5,5;
- яблоки для промпереработки - от Br0,08-0,23;
- товарные яблоки - Br1-2;
- сливу, алычу - Br2;
- малину - Br3;
- бруснику - Br2,5-3;
- лисички - Br3-7;
- арбузы - Br1-1,2.
[info_b]За 8 месяцев Белкоопсоюз выплатил населению Br215,3 млн. за сданную продукцию и сырье. Организации потребительской кооперации закупочные цены устанавливают сами “исходя из качественных характеристик, конъюнктуры рынка, сложившейся урожайности, а также с учетом затрат по заготовке, транспортировке, реализации и хранению”.[/info_b]
Закупленная продукция в том числе используется для создания стабилизационных фондов. “Это поможет обеспечить население картофелем и плодоовощной продукцией в межсезонный период”, - процитировала БелТА начальника управления заготовок Белкоопсоюза.
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