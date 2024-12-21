"Лучше голодать" - Минчанка купила "1,5 кг еды за 8 копеек" и разделила TikTok на два непримиримых лагеря

🎥 Видео

Опубликовано: 21.12.2024 15:51 , Обновлено: 21.12.2024

Минчанка выложила в TikTok видеоролик, в котором показала 1,5 кг продукта, за который заплатила в магазине всего 8 копеек, без всяких шуток - реальная цена за реальный продукт, который многие, к тому же, считают настоящим деликатесом. Однако такое мнение разделили не все комментаторы: добрая половина из них категорично заявила, что "лучше будет голодать", чем есть то, чем предложила полакомиться блогер.

Видео, под которым разгорелся настоящий кулинарный “холивар”, выложила на своей страничке в TikTok минчанка Кристина, которая публикует свои ролики под ником murka_milliard. Она продемонстрировала увесистый пакет с ценником из одного из столичных магазинов: 1,554 кг за 8 копеек. То есть цена продукта - всего 5 копеек за кило.

Многих, безусловно, впечатлила цена, по которой сегодня разве что коробок спичек можно купить. Впрочем, когда зрители увидели, о каком продукте идёт речь, всё встало на свои места, а в комментариях началась одна из тех дискуссий, которые быстро переходят в разряд вечных. Речь идёт о… свиных шкурках.

Для чего именно автор ролика приобрела свиные шкурки, в ролике она не уточнила, однако, из комментариев и её предыдущих роликов стало понятно, что сама девушка из лагеря тех, что считает свиные шкурки продуктом деликатесным, ну или по меньшей мере достойным места на столе рачительных белорусов.

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В комментариях сторонники этой позиции поделились не одним вариантом блюд, которые можно приготовить, используя свиные шкурки. Кто-то вспомнил бабушкин холодец из детства, кто-то - свиной рулет, кто-то предложил отваривать их с чесноком и перцем и подавать с соусом как закуску под пиво или делать острые “чипсы”, подсушивая отваренные уши в духовке и также обильно обваливая в специях.

Были и те, кто отметил, что свиные уши - это “коллаген в чистом виде”, поэтому настоятельно рекомендовал всем не пренебрегать этим продуктом.

Впрочем, другая половина комментаторов считает подобные манипуляции с “субпродуктами” едва ли не сумасшествием, поскольку это, по их мнению, “собака даже бродячая это есть не будет”.

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“Лучше голодать, чем есть что попало, это мое мнение, я не навязываю его никому”, - категорично заявила одна из зрительниц.

А на чьей стороне вы?

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