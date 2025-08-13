Литовские фермеры предупредили о критической ситуации с картошкой и овощами - "Просто тонут"

Опубликовано: 13.08.2025 09:40 , Обновлено: 13.08.2025

Литовские фермеры назвали критической складывающуюся в этом сезоне ситуацию с картошкой и овощами. Серьёзные трудности испытывают как производители тепличных овощей, так и те, кто выращивает овощи в открытом грунте. Специалисты дали свой прогноз, как это отразится на ценах осенью.

Председатель Ассоциации овощеводов Литвы Паулюс Андриевас в комментарии литовскому порталу 15min.lt пояснил, что для тепличных хозяйств, которые выращивают огурцы, помидоры, салат в закрытом грунте аномально холодная весна 2025 года существенно увеличила расходы на отопление. Чрезвычайно влажное лето ситуацию только усугубило: по словам специалиста, затраты на электроэнергию литовский тепличных хозяйств в этом году существенно превысили обычный уровень.

Что касается овощей, выращиваемых в открытом грунте, таких как картофель, морковь, свекла, лук и прочее, то для них этот сезон и вовсе выдался критически сложный: нормальному росту растений помешали продолжительные заморозки весной, а позже, когда растения уже восстановились, начались затяжные дожди.

“Картофель, лук, морковь, свёкла просто тонут. Картофель нужно убирать, но техника не может заехать на поля – поля размокли и покрыты грязью. И это очень вредно: овощи начинают гнить”, – обрисовал ситуацию на литовских полях Андриевас.

Его слова подтвердил Роландас Андрулис, производитель картофеля и огурцов из Кедайнского района. По его словам, в этом году местным фермерам пришлось столкнуться с серьезными трудностями — на урожае существенно сказалась не только холодная весна, но и дождливое, переменчивое лето.

На вопрос о том, повлечет ли плохой урожай рост цен на овощи по осени, Председатель Ассоциации овощеводов Литвы не исключил такой возможности.

“Мы не устанавливаем цены, их устанавливает рынок. Но поскольку ситуация в соседних странах также плохая, более низкий урожай автоматически повлияет на более высокую цену”, — заявил Андриевас.

А что в Беларуси?

Погодные условия в этом году оказались сложными и для белорусских аграриев. Тем не менее, о перспективах урожая 2025 года областные чиновники и представители профильного министерства говорят с оптимизмом.

Так, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов в начале августа пообещал белорусам хороший урожай зерновых по итогам уборочной кампании. По его словам, урожай будет больше прошлогоднего, несмотря на непростые погодные условия, в которых в этом сезоне приходится работать аграриям. Впрочем, глава ведомства спрогнозировал “сложности в уборке” и не исключил вероятности “больших потерь” на полях.

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Что касается урожая овощей, в том числе, классического борщевого набора, по словам Горлова, в этом году Беларусь “однозначно будет с овощами”. Министр констатировал, что из-за весенних заморозков часть посевов погибла, но теперь погода, по оценке министра, “благоприятствует” росту овощей.

Это ранее подтвердил и председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполкома Сергей Примаченко. “Хуже урожай, чем в прошлом году, не будет, потому что всё делается для того, чтобы в этом году был качественный картофель”, - заявил он, выступая в эфире одного из гостелеканалов.

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