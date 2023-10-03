Курс доллара в Беларуси взял новый исторический максимум

Опубликовано: 03.10.2023 15:35 , Обновлено: 03.10.2023

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 3 октября, курс доллара взял новый исторический максимум. Одновременно с этим вырос и курс юаня, а вот евро и российский рубль, наоборот, подешевели.

По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил следующие курсы иностранных валют:

доллар США - 3,3326 рубля (прибавил по итогам торгов 0,0288 рубля или +0,87%);

евро - 3,4889 рубля (подешевел на 0,0029 рубля или −0,08%),

российский рубль - 3,3539 рубля (подешевел на 0,0140 рубля или −0,42%),

юань - 4,5496 рубля (прибавил 0,0126 рубля или +0,28%).

Как отметили аналитики портала banki24.by, нынешний курс доллара - абсолютный исторический максимум. Предыдущее максимальное значение - 3,3195 рубля за доллар - было установлено полтора года назад, в марте 2022 года.

Напомним, с начала года белорусский рубль заметно укрепился по отношению к российскому рублю - на 10,61%, однако это происходило на фоне значительного ослабления по отношению к американской валюте. В аналитическом центре BEROC рассказали, какие “настораживающие сигналы” видят сегодня на белорусском валютном рынке и стоит ли готовиться к дальнейшей девальвации рубля.

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А российские эксперты рассказали, как повлияет на экономическую ситуацию в Беларуси складывающаяся ситуация с российским рублём, обвал которого летом вызвало беспокойство в экономических кругах. Попытки Центробанка стабилизировать курс национальной валюты посредством резкого повышения ключевой ставки российские и западные экономисты восприняли неоднозначно. Кто-то убеждён, что всё идёт к стагфляции начала 90-х годов, кто-то прогнозирует постепенную стабилизацию курса.

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