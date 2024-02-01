Курс доллара в Беларуси впервые с начала года поднялся выше 3,2 рубля

Опубликовано: 01.02.2024 16:07 , Обновлено: 01.02.2024

Курс доллара в Беларуси впервые с начала 2024 года превысил отметку в 3,2 рубля. По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 1 февраля, курс вырос на 0,46% по сравнению с предыдущим значением и составил 3,201 рубля.

По данным портала Office Life, самый низкий курс в пунктах обмена валют после закрытия сегодняшних торгов составил 3,203 рубля, максимальный — 3,235 рубля.

Прибавил в цене по итогам торгов 1 февраля и китайский юань - на 0,42% до 4,4428 рубля, а вот российский рубль, наоборот, подешевел - на 0,15% до 3,55 рубля за 100 российских. Торги по евро сегодня не проводились, поэтому курс остался прежним - 3,4562 рубля.

Напомним, ранее финансовые аналитики спрогнозировали “разворот в сторону повышения обменного курса” в Беларуси на этой неделе. Они рассказали о новых “факторах давления” на российский рубль, вслед за которым, по их мнению, “уйти в минус” может и белорусская валюта. По их прогнозам, на этой неделе белорусам можно ожидать выход курса доллара за отметку в 3,2 рубля — до 3,23-3,25 рубля за доллар к концу недели.

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Ранее Телеграф сообщил, что на «Ярмарке финансирования», которая в конце года проходила в Минске, представители крупнейших банков сообщили, что в бюджет на 2024 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 3,3-3,4 рубля.

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