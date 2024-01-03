Упадёт ниже 3,18 или пойдёт вверх? Финансовые аналитики дали прогноз, каким будет курс доллара в начале 2024-го

Опубликовано: 03.01.2024 10:19 , Обновлено: 03.01.2024

В преддверии первых торгов 2024 года на Белорусской валютно-фондовой бирже финансовые аналитики озвучили свой прогноз, каким будет курс доллара в январе. Ждать ли белорусам укрепления национальной валюты и каким, по мнению специалистов, будет курс доллара в первые месяцы 2024 года?

Как отметил финансовый эксперт Михаил Грачев в интервью порталу Myfin.by, на первой, короткой рабочей неделе нового года белорусам не стоит ожидать “резких изменений” обменного курса белорусского рубля, поскольку основные торги и торговые объёмы “начинают выходить на рынок” лишь во второй половине января.

“Начало года, как правило, проходит под знаком узкого валютного рынка и минимального объёма торгов. Основная активность начинается примерно со второй-третьей недели”, - пояснил специалист.

Впрочем, эксперт не не исключило вероятности определённых “фокусов” на бирже, когда в таких условиях “какой-либо участник рынка с относительно большим предложением может резко изменить обменный курс”.

На второй неделе января, по словам Грачева, на российский рынок, как ожидается, выйдет “институциональный участник - Банк России” с валютными интервенциями, которые должны стартовать 9 января 2024 года и продлиться до полугода.

“На российском рынке дефицита валюты не должно быть. Наоборот, может сложиться превышение предложения, что однозначно поддержит российский рубль. Отсюда можно ожидать и укрепление белорусского рубля в первые два-три месяца начинающегося года”, - пояснил специалист.

Давление на доллар, по его словам, начнётся во второй половине 2024 года, когда начнется цикл понижения процентной ставки.

Всё это, по словам специалиста, обусловит стабильность белорусского рубля в первую неделю января. По прогнозу Грачева, курс на этой неделе будет держаться в районе 3,18 рубля за доллар, российский рубль закрепится выше 3,5 рубля за 100 российских рублей и далее белорусская валюта, по его словам, будет лишь укрепляться.

Как отметили эксперты портала select.by, по итогам 2023 года белорусский рубль укрепился лишь относительно российского рубля, а к остальным основным иностранным валютам - доллару, евро и юаню - заметно девальвировался. По итогами последних торгов были установлены следующие курсы:

Валюта Курс Изменение В процентах USD 3,1775 +0,4411 +16,1% EUR 3,5363 +0,6207 +21,3% RUB 3,4991 -0,2844 -7,5% CNY 4,4414 +0,5797 +15,0%

Что касается российского рубля, то за год он девальвировался гораздо сильнее национальной валюты Беларуси:

Валюта Курс Изменение В процентах USD 89,69 +19,35 +27,5% EUR 99,19 +23,54 +31,1% CNY 12,58 +2,68 +27,1%

Напомним, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, утверждённым правлением Национального банка Беларуси, в 2024 году финансовый регулятор намерен придерживаться “плавающего курса” валют, чтобы “сохранить покупательную способность доходов и сбережений граждан”.

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Отметим, что при построении макроэкономического сценария на 2024 год Нацбанк также заложил прогнозные показатели темпов роста мировой экономики в 2,4–3,0%, а также стабилизацию среднегодового курса российского рубля к доллару США вблизи 90 российских рублей за 1 доллар.

А на “Ярмарке финансирования”, которая в конце года проходила в Минске, представители крупнейших банков сообщили, что в бюджет на 2024 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 3,3-3,4 рубля .