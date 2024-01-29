Доллар по 3,25 рубля? Финансисты спрогнозировали "разворот" курсов валют в Беларуси

Опубликовано: 29.01.2024 09:41 , Обновлено: 29.01.2024

Финансовые аналитики спрогнозировали "разворот в сторону повышения обменного курса рубля" на этой неделе. Они рассказали о новых "факторах давления" на российский рубль, вслед за которым, по их мнению, "уйти в минус" может и белорусская валюта.

По словам экспертов портала myfin.by, понедельник, 29 января, заключительный день налоговых выплат в России и основные субъекты местного рынка уже “запаслись ликвидностью для расчётов с бюджетом”, что, по их словам, означает конец поддержки российского рубля.

Согласно прогнозу финансовых аналитиков, после окончания “зимних каникул” на российском рынке вырастет объём импорта, за вслед за ним - и спрос на иностранную валюту. Одновременно с этим новая неделя на внебиржевом рынке Форекс, как ожидается, будет богата на внешние факторы, способствующие укреплению доллара и евро.

В результате эксперты портала спрогнозировали выход курса доллара в Беларуси за отметку в 3,2 рубля - до 3,23-3,25 рубля за доллар к концу недели.

Евро, по их прогнозу, при этом останется “около текущих котировок”, а российский рубль - “существенно снизится” до 3,5 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Об “ограничении потенциала укрепления российской валюты” рассказал в интервью порталу Office Life и исполнительный директор рейтингового агентства BIK Ratings Андрей Усачев. Впрочем, его прогноз по курсу доллара с точки зрения национальной валюты Беларуси более оптимистичен. Он обратил внимание на наметившийся тренд к “незначительным флуктуация” и заявил, что белорусский рубль на этой неделе будет “с небольшими отклонениями колебаться в районе отметки 3,16 рубля за доллар”.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусские банки изменили требования к иностранным валютным банкнотам при их приёме в пунктах обмена. Новые правила заработают с 1 февраля 2024 года. В Ассоциации белорусских банков рассказали, какие дефекты на купюрах больше не будут считаться поводом для отказа в обменниках и какие банки подписались под новыми правилами.

Белорусские банки изменили требования к иностранным купюрам. Какие не примут в обменниках с 1 февраля?